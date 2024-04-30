В британской больнице умерла латвийка, которая в очереди ждала более восьми часов

Инга Рублите умерла после того, как ее нашли без сознания сидящей, укрывшись своим пальто, в приемном отделении неотложной помощи больницы спустя более восьми часов после прибытия. Узнать, что происходило с Ингой в последние часы ее жизни, было особенно болезненным для ее семьи и друзей, сообщает британская газета The Guardian.
Латвийка прибыла в больницу в Ноттингеме 19 января в 22:30 с сильной головной болью, головокружением, высоким артериальным давлением и рвотой, но провела в приемном покое всю ночь.
Когда ее имя наконец было названо спустя семь часов, примерно в 5:30 утра, она не откликнулась, и сотрудники предположили, что женщина, устав ждать, отправилась домой. Однако через час у Инги начался приступ, и ее нашли прямо в приемном покое - уже без сознания.
Женщину экстренно доставили в реанимацию, но у нее началось мозговое кровотечение - настолько сильное, что операция была невозможна. Инга была объявлена мертвой двумя днями позже - 22 января, когда были отключены системы жизнеобеспечения.
Сестра-близнец Инги Инесе Бриеде в разговоре с The Guardian говорит: "Это официальная дата смерти, но я думаю, что она практически умерла уже в той приемной. Никто ей не помог. Когда ее нашли, уже было слишком поздно".
Инесе, которая живет в Латвии, была в очень близких отношениях с сестрой Ингой. "Мы общались по телефону каждый день по три раза, иногда чаще", - сказала она.
Обе переехали в Великобританию в 2004 году после окончания школы. Инесе вернулась в Латвию четыре года спустя, а Инга осталась, продолжила учиться, обеспечила себе стабильную работу в Ноттингеме и стала мамой двух сыновей, которым сейчас 11 и 13 лет.
"Она жила там 20 лет, платила все налоги, она тяжело работала и все платила вовремя. Она все делала правильно. Даже в день, когда у нее началась головная боль, она осталась на работе, - рассказала Инесе о своей сестре. - Когда за все эти годы она впервые пошла в больницу за помощью, никто на нее не обратил внимания. Я не могу описать, как это заставляет тебя чувствовать, что ты не можешь получить помощь там, где надо".
19 января Инга в обеденный перерыв разговаривала с сестрой по видеосвязи. Внезапно она начала жаловаться на головную боль. Женщина выпила обезболивающие и завершила свою смену на складе. Тогда она отправилась домой и поспала пять часов, пока ее не разбудил звонок сестры. Головная боль усилилась, она не могла сидеть спокойно и не могла поесть.
"Она измерила артериальное давление, и оно было 156. Я это помню. Это большое число, - рассказала Инесе. - Я сказала ей, что ты должна позвонить в больницу, ты должна отправиться в больницу".
Инга вызвала "скорую", но ей сказали, что ни одна бригада недоступна. Женщине было слишком плохо, чтобы управлять автомобилем, поэтому она попросила живущую по соседству коллегу подвезти ее. Коллега охарактеризовала Ингу как активную, здоровую и энергичную личность, которая всегда была улыбчивой. На складе Инга якобы "выполняла работу за двух человек, так быстро она работала".
По дороге в больницу у Инги закружилась голова и ее вырвало. Когда она приехала туда около 22:30, медсестра измерила температуру и артериальное давление.
Следующие два часа подруга Инги оставалась с ней в приемном покое, однако тогда персонал сообщил, что время ожидания составит девять часов, поэтому женщина вернулась домой позаботиться о своем сыне.
"Никто ее не обследовал, пока я была там, ее имя ни разу не называли. Я сильно разозлилась, - сказала соседка. - Я сказала ей, что оставлю телефон включенным и пусть она позвонит мне, как только все закончится - в любое время, я приеду за ней".
"Я оставила ее в безопасном месте и думала, что у нее все будет хорошо. Думала, врачи ей помогут, - продолжила женщина. - Это должно было быть самое безопасное место. Я не понимала, насколько серьезно это было".
На следующее утро Инесе постоянно пыталась дозвониться до Инги. Примерно в 7 утра на видеозвонок ответила медсестра, заявив, что кто-то должен срочно приехать в больницу. Инесе видела на заднем плане ноги своей сестры-близнеца на больничной койке.
"Они сказали, что нашли Ингу во время приступа. Я была в шоке", - рассказывает Инесе. Она спросила, где именно была найдена Инга, но ответа не получила.
Инесе сказала, что врачи дважды повторили, что ее сестра-близнец, возможно, выжила бы, если бы помощь была оказана раньше.
"Я просто не могла поверить, что они вычеркнули ее из списка ожидания, когда она не откликнулась. Кто-нибудь ее искал? Кто-нибудь проверил камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить, не ушла ли она?"
Инесе попросила записи камер видеонаблюдения с последними моментами жизни своей сестры в приемном покое, но ее просьба была отклонена.
"Когда они отдавали мне вещи Инги, рвота была на ее телефоне, на ее кошельке. Ее одежда была пропитана мочей, - сказала Инесе. - Я уверена, что она уже была без сознания, когда они ее нашли, но в какой именно момент она потеряла сознание?"
Трагическая история Инги наглядно демонстрирует насущную проблему британского здравоохранения. Все больше людей сталкиваются с огромным временем ожидания в приемном отделении неотложной помощи, и число смертей растет. По оценкам Королевского колледжа неотложной медицины (Royal College of Emergency Medicine), в прошлом году в Англии почти 14 000 человек умерли, прождав до 12 часов в приемном покое. А ведь их можно было спасти.
Инесе призналась, что ей было очень жаль персонал больницы, когда она прибыла в Великобританию на следующий день. Женщина своими глазами увидела переполненный приемный покой, кровати в коридоре и разгневанных пациентов, кричащих на персонал из-за долгого ожидания. "Я знаю, что это тяжело для нас и для них тоже. Когда я вошла, я сказала им, как я злюсь, что никто не позаботился об Инге и что они не выполняют свою работу должным образом. Они просто все это тихо приняли. Я почувствовала себя виноватой за это".
"Это нельзя просто так принять. Как долго больница будет продолжать так работать? Так длится уже много лет. Люди умирают, и все просто молчат об этом", - заключила Инесе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!