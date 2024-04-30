В британской больнице умерла латвийка, которая в очереди ждала более восьми часов

"Я просто не могла поверить, что они вычеркнули ее из списка ожидания, когда она не откликнулась. Кто-нибудь ее искал? Кто-нибудь проверил камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить, не ушла ли она?"

Инесе попросила записи камер видеонаблюдения с последними моментами жизни своей сестры в приемном покое, но ее просьба была отклонена.

"Когда они отдавали мне вещи Инги, рвота была на ее телефоне, на ее кошельке. Ее одежда была пропитана мочей, - сказала Инесе. - Я уверена, что она уже была без сознания, когда они ее нашли, но в какой именно момент она потеряла сознание?"

Трагическая история Инги наглядно демонстрирует насущную проблему британского здравоохранения. Все больше людей сталкиваются с огромным временем ожидания в приемном отделении неотложной помощи, и число смертей растет. По оценкам Королевского колледжа неотложной медицины (Royal College of Emergency Medicine), в прошлом году в Англии почти 14 000 человек умерли, прождав до 12 часов в приемном покое. А ведь их можно было спасти.

Инесе призналась, что ей было очень жаль персонал больницы, когда она прибыла в Великобританию на следующий день. Женщина своими глазами увидела переполненный приемный покой, кровати в коридоре и разгневанных пациентов, кричащих на персонал из-за долгого ожидания. "Я знаю, что это тяжело для нас и для них тоже. Когда я вошла, я сказала им, как я злюсь, что никто не позаботился об Инге и что они не выполняют свою работу должным образом. Они просто все это тихо приняли. Я почувствовала себя виноватой за это".

"Это нельзя просто так принять. Как долго больница будет продолжать так работать? Так длится уже много лет. Люди умирают, и все просто молчат об этом", - заключила Инесе.

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