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Повреждена табличка улицы Независимости Украины. Начата проверка

rus.tvnet.lv/LETA
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Посольство Украины в Риге, 24.02.2022
Посольство Украины в Риге, 24.02.2022 Фото: Zane Bitere/LETA

Государственная полиция начала проверку по факту возможного повреждения таблички на улице Независимости Украины у посольства России, выяснило агентство LETA.

В конце апреля в Госполиции было зарегистрировано заявление Министерства иностранных дел (МИД) Латвии о возможной порче имущества посольства России, поэтому начата ведомственная проверка.

В публикации в X (бывший Twitter) МИД отмечает, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях страна пребывания должна обеспечить безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических представительств. МИД получил от российского посольства информацию, которая в соответствии с действующей практикой была передана в Госполицию.

"Полиция получила заявление, а все поступившие заявления оцениваются. Сейчас выясняются обстоятельства и идет сбор показаний, как обычно происходит в рамках ведомственной проверки, - никто в настоящий момент к ответственности не привлекается", - сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

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