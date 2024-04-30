Повреждена табличка улицы Независимости Украины. Начата проверка

В конце апреля в Госполиции было зарегистрировано заявление Министерства иностранных дел (МИД) Латвии о возможной порче имущества посольства России, поэтому начата ведомственная проверка.

В публикации в X (бывший Twitter) МИД отмечает, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях страна пребывания должна обеспечить безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических представительств. МИД получил от российского посольства информацию, которая в соответствии с действующей практикой была передана в Госполицию.

"Полиция получила заявление, а все поступившие заявления оцениваются. Сейчас выясняются обстоятельства и идет сбор показаний, как обычно происходит в рамках ведомственной проверки, - никто в настоящий момент к ответственности не привлекается", - сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!