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Муниципальная полиция Лиепаи задержала пьяного водителя, ездящего по дюнам

rus.tvnet.lv
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: pp.liepaja.lv

В понедельник Лиепайская муниципальная полиция задержала пьяного  мужчину, который ездил по дюнам, сообщила специалист по общественным отношениям Лиепайской муниципальной полиции Элва Лубане.

В понедельник после 15:00 должностные лица муниципальной полиции при патрулировании бульвара Атмодас заметили некое транспортное средство, водитель которого нарушил закон о защитных полосах - въехал в зону береговых дюн Балтийского моря.

При приближении сотрудников муниципальной полиции к транспортному средству его водитель попытался скрыться с места происшествия, но безуспешно.

Остановив транспортное средство и выяснив личные данные, стражи порядка констатировали, что лицо управляет транспортным средством без водительских прав, а также от него исходил характерный для алкоголя запах.

На место происшествия были привлечены должностные лица Госполиции, которые зафиксировали содержание алкоголя в крови - 1,19 промилле.

Против водителя начат процесс об административном нарушении за въезд в защитную полосу дюн Балтийского моря, а Госполиция начала уголовный процесс.

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