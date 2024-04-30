В Улброке неустановленный водитель на арендованной машине устроил аварию и сбежал

В Улброке Ропажского края мужчина на каршеринговом автомобиле на повороте на ровном месте устроил ДТП, сообщает передача Degpunktā.
В Улброке на улице Радиостацияс водитель каршерингового автомобиля Bolt по неизвестным причинам испортил пейзаж обочины шоссе. После произошедшего, осознав свою вину, водитель бросился бежать.
Государственная полиция указывает, что пока не установленный водитель автомобиля Audi при невыясненных обстоятельствах наехал на отражающий столбик, повредив его. Кроме того, он проехал по зеленой зоне и повредил и само транспортное средство. После совершения аварии водитель покинул место происшествия, не сообщив о нем в Госполицию в установленном порядке.
Стражи порядка, выясняя обстоятельства произошедшего, в то же время пытались найти исчезнувшего водителя по горячим следам. Возможно, человек решил покинуть место аварии, пытаясь избежать проверки на содержание алкоголя. Возможно, он просто испугался. Начат административный процесс.
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