В Улброке неустановленный водитель на арендованной машине устроил аварию и сбежал

Государственная полиция указывает, что пока не установленный водитель автомобиля Audi при невыясненных обстоятельствах наехал на отражающий столбик, повредив его. Кроме того, он проехал по зеленой зоне и повредил и само транспортное средство. После совершения аварии водитель покинул место происшествия, не сообщив о нем в Госполицию в установленном порядке.