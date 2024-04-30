И снова брексит. Великобритания еще немного вышла из ЕС

По оценке Офиса бюджетной ответственности, на прогнозы которого опирается правительство, брексит лишит Британию 15% импорта и экспорта и 4% потенциального роста экономики, но полный эффект проявится только через 15 лет.

Другие эксперты приводят схожие оценки. Centre for European Reform подсчитал, что Британия экспортировала бы на 100 млрд фунтов в год больше, если бы осталась в ЕС. А экономисты Bloomberg оценили в те же 100 млрд фунтов в год весь ущерб экономике на третьем году развода с ЕС.

Британцы проголосовали за брексит 52% против 48% в июне 2016 года. Сейчас за возврат в ЕС выступает 51%, против — 36% населения, однако ни одна из двух главных партий страны не заикается даже о возврате в единый рынок, не то что о воссоединении с ЕС.

Кто пострадает от проверок

Грузовики на пункте контроля Севингтон в 30 км от Дувра в первый день новых проверок 30 апреля 2024 года Фото: Reuters

От новых проверок в первую очередь пострадает мелкий и средний бизнес, поскольку он возит товар мелкими партиями.

Крупные сети могут привезти целую фуру салата, контейнер чипсов или рефрижератор мяса. На такую поставку нужен один санитарный сертификат, одна таможенная декларация, одна проверка.

Другое дело мелкий бизнес. Итальянский ресторан, лавка испанских деликатесов или польский мини-маркет возят товар ящиками, палетами, а то и штучно. На каждый нужна отдельная декларация, что стоит денег, а проверка одного ящика колбасы обернется задержкой всей фуры, в которой он едет.