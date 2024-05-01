Видео Кладбище автомобилей или стоянка? Многоэтажная парковка в Риге заброшена

"Изначально на парковке была предусмотрена система Park&Ride. Так, заехав на парковку и припарковав свой автомобиль, а затем воспользовавшись еще двумя поездками на общественном транспорте, водитель смог воспользоваться парковкой со 100% скидкой. Целью было освободить центр Риги от автомобилей. С 1 мая все это отменено. Так насколько же это было полезно?", - спрашивает Борис, зритель Bez Tabu.

Рижанка Кристине, которую передача встретила на парковке, подтверждает, что на стоянке, принадлежащей самоуправлению и управляемой SIA ​​Rīgas nami, были проблемы не только с лифтом, но и с шлагбаумом на въезде и выезде.

В конце 2012 года в столице с помпой открылась первая парковка, или парковка Park&Ride. Однако огромный комплекс, рассчитанный почти на 700 автомобилей, за первый год использовался в качестве Park&Ride менее 300 раз.

Но идея не была оставлена. Компания Hipark Systems - коммерсант, выигравший тендер, пытается реанимировать парковку.

В то же время самоуправление оценивает возможные решения для более эффективного развития автостоянок и пунктов мобильности в городе.

"Самоуправление ведет проектные работы по строительству 15 пунктов мобильности около железнодорожных станциях в Риги, которые обеспечат единую связь между различными видами транспорта, предлагая удобные и альтернативные способы передвижения и уменьшая необходимость использования личных автомобилей", - отметила пресс-секретарь Рижской думы Татьяна Смирнова.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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