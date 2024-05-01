Китай: 24 погибших в результате обрушения автомагистрали

Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в районе города Мэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая составило 24 человека, сообщило в среду, 1 мая, Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти. "По состоянию на 15.00 (местного времени. - Ред.), под завалами были обнаружены 20 автомобилей. Всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек", - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что остальные тридцать пострадавших находятся в больнице и их жизни ничего не угрожает. Обрушение на автотрассе, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, произошло примерно в 02.10. Длина обрушившегося полотна - около 18 метров, площадь - около 185 квадратных метров. По данным камер видеонаблюдения, на месте происшествия работали около сотрудников 500 экстренных служб. Автомагистраль была закрыта в обоих направлениях.

Разлив ручьев в дельте Жемчужной реки

Обильные осадки не являются редкостью для провинции Гуандун, но в данный момент они необычайно сильны, пишет агентство dpa, уточняя, что многие ручьи в дельте Жемчужной реки опасно разлились. Сообщения о наводнениях поступают также из городов и деревень к северу и югу от Гуанчжоу.

Оползни считаются особенно опасными в горных районах Китая во время сильных дождей. В конце января более 30 человек погибли в результате сильного оползня в одной из деревень на юго-западе страны. Ежегодно в Китае в результате ураганов, наводнений и других стихийных бедствий погибает несколько сотен человек, уточняет агентство.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!