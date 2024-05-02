В США не стали менять базовую процентную ставку

После очередного заседания комитета было объявлено, что целевой показатель базовой процентной ставки сохраняется на уровне 5,25-5,5%. Это самый высокий уровень базовой процентной ставки в США с 2001 года.

В заявлении ФРС отмечается, что "в последние месяцы не было никакого дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя инфляции в 2%, установленного ФРС".

Чтобы снизить годовую инфляцию до уровня 2%, ФРС с марта 2022 года регулярно повышало базовую процентную ставку.

До этого базовая процентная ставка не менялась с марта 2020 года, когда она была снижена для поддержки экономики во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Годовая инфляция в США выросла с 3,2% в феврале до до 3,5% в марте.

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