Чт, 2.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Пьяный водитель пытался договориться с полицией, чтобы доехать до дома

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пьяный водитель. Иллюстративное фото.
Пьяный водитель. Иллюстративное фото. Фото: PBXStudio/Shutterstock

Полиция специально искала автомобиль Audi. Водитель автомобиля несколькими минутами ранее вступил в спор в Кадаге и уехал. Уйти от сотрудников правоохранительных органов на разбитой грунтовой дороге было невозможно, и мужчина остановил транспортное средство, сообщает программа Degpunktā.

При первоначальной проверке концентрации алкоголя стало ясно, что водитель не уложился в допустимый предел в 0,5 промилле. Муниципальная полиция задержала мужчину, чтобы передать его Госполиции.

Задержанный водитель сначала сообщил полиции, что хочет связаться со своим адвокатом, затем спросил, может ли он доехать домой, а после указал, что ему необходимо удовлетворить свои естественные потребности, на что полицейский указал, что туалетов в этом районе нет.

Позже выяснилось, что мужчина сел за руль автомобиля под воздействием более 2 промилле.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх