Видео Пьяный водитель пытался договориться с полицией, чтобы доехать до дома

Полиция специально искала автомобиль Audi. Водитель автомобиля несколькими минутами ранее вступил в спор в Кадаге и уехал. Уйти от сотрудников правоохранительных органов на разбитой грунтовой дороге было невозможно, и мужчина остановил транспортное средство, сообщает программа Degpunktā.
При первоначальной проверке концентрации алкоголя стало ясно, что водитель не уложился в допустимый предел в 0,5 промилле. Муниципальная полиция задержала мужчину, чтобы передать его Госполиции.
Задержанный водитель сначала сообщил полиции, что хочет связаться со своим адвокатом, затем спросил, может ли он доехать домой, а после указал, что ему необходимо удовлетворить свои естественные потребности, на что полицейский указал, что туалетов в этом районе нет.
Позже выяснилось, что мужчина сел за руль автомобиля под воздействием более 2 промилле.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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