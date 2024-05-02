Видео Пьяный водитель пытался договориться с полицией, чтобы доехать до дома

При первоначальной проверке концентрации алкоголя стало ясно, что водитель не уложился в допустимый предел в 0,5 промилле. Муниципальная полиция задержала мужчину, чтобы передать его Госполиции.

Задержанный водитель сначала сообщил полиции, что хочет связаться со своим адвокатом, затем спросил, может ли он доехать домой, а после указал, что ему необходимо удовлетворить свои естественные потребности, на что полицейский указал, что туалетов в этом районе нет.