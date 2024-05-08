Совсем скоро, уже с 6 по 9 июня, в Латвии (как и во всей Европе) пройдут выборы в Европарламент. Традиционно они куда менее популярны среди жителей нашей страны, в том числе и потому, что многие не понимают - а какое нам вообще дело до того, какие восемь человек заседают где-то в Брюсселе. Что ж, самое время ответить на давно задаваемые вопросы.

Так какая все-таки польза от Европарламента?

"Ага! - может воскликнуть пытливый читатель. - Тут я тебя и поймал! А в Евросоюзе деньги-то откуда? Высасывают все из Латвии и других стран!".

Действительно, большая часть бюджета Евросоюза (около 70%) приходит из бюджетов стран.

И, например, Латвия в 2022 году заплатила в Евросоюз более 382 млн евро. Но вот Евросоюз на нашу страну потратил почти на миллиард больше (подробные данные можно найти здесь)!

И это не считая косвенных преимуществ, которые Латвия получает, являясь членом Евросоюза. Тех преимуществ, к которым мы давно привыкли: единый рынок, безвизовый режим, общая валюта, свобода путешествий и гарантия безопасности на всей территории Евросоюза.

Так что, мне кажется, ответ на вопрос "Зачем нам переживать из-за выборов в Европарламент?" состоит именно в осознании, что Латвия не находится в политико-экономическом вакууме.