На прошлой неделе по всему миру сфера здравоохранения отмечала Международную неделю опыта пациентов. К сожалению, пережитое пациентами в больницах не всегда можно поместить в окошко "положительный опыт", так как часто права пациентов грубо нарушаются. Как так получается, что в 21 веке как у медиков, так и у будущих врачей и политиков по-прежнему нет ясного и единого понимания того, что означают права пациентов.

Внимание Олсены привлек и пункт, который одна из крупнейших больниц Латвии включила в договор с пациентом. В частности, в пункте отмечается, что "пациент проинформирован о том, что больница вовлечена в процесс клинического обучения, осуществляя медицинское образование или обучение получающих квалификацию лиц в больнице, соответственно, эти лица в рамках своей компетенции могут принимать участие в процессе обеспечения здравоохранения пациента".

Эксперт в области прав пациентов указывает, что, когда пациенты подписывают договор, в который включен такой пункт, это ни в коем случае не может служить автоматическим согласием на привлечение студентов к его лечению.