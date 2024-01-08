"Нам очень повезло". Почему при аварии Boeing 737 Max 9 удалось избежать жертв, но все могло бы закончиться намного хуже

Boeing утверждает, что сегодняшняя компания — не чета вчерашней.

Президент и главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэхлун уже не раз говорил о том, что ставка сделана на высочайшие стандарты качества и безопасности, но далеко не все критики согласны с ним.

«Очень громкий сигнал тревоги»

Один из бывших высокопоставленных руководителей компании Boeing Эд Пирсон еще до двух трагических инцидентов предупреждал о проблемах на конвейере по производству модели 737 Max. Сейчас он возглавляет организацию Foundation for Aviation Safety, которая внимательно изучает весь послужной список этой модели.

По словам Пирсона, с тех пор ситуация на фабриках компании никак не улучшилась, а американский регулятор не спешит призывать ее к ответу.

«Это очень громкий сигнал тревоги, — говорит он по поводу последней аварии. — Возможно, нам просто очень повезло, что случился такой показательный инцидент, который заставит их наконец признать, что у них имеются серьезные проблемы».

Компания Boeing наличие таких проблем упорно отрицает.

«Безопасность остается нашим главным приоритетом, и мы глубоко сожалеем о том, как это происшествие отразилось на наших клиентах и их пассажирах, — говорится в заявлении компании, опубликованном после решения Федерального управления гражданской авиации США (FAA) приостановить все полеты данной модели. — Мы согласны и полностью поддерживаем желание FAA потребовать немедленных проверок самолетов 737-9 той же конфигурации, что и пострадавший самолет».

Сейчас Boeing наращивает производство самолетов 737 Max с тем, чтобы сократить время ожидания поставок и выполнить задержавшиеся заказы.

Поэтому последний инцидент с их самой продаваемой моделью произошел в самое неподходящее для компании время.

И какой бы ни оказалась причина аварии, скорее всего доверие к этой модели самолета, особенно среди пассажиров, будет еще больше подорвано.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC