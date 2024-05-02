"Критическая масса": во время велопробега произошло два ДТП, начато 4 административных дела

В мероприятии приняли участие несколько сотен велосипедистов, но без инцидентов не обошлось. Одно административное нарушение было возбуждено за использование телефона за рулем, другое - за переход улицы на красный свет, а третье - за невыполнение требования полицейского.

Полиция также возбудила дело об административном нарушении в связи с широко обсуждаемым в социальных сетях случаем, когда велосипедист уклонился от выполнения требований сотрудника полиции. В данном случае дело возбуждено по факту, личность велосипедиста устанавливается.

Во время велопробега также произошло два дорожно-транспортных происшествия. В одном случае велосипедист столкнулся с припаркованным автомобилем и получил травмы. Во втором случае произошло столкновение велосипедиста и полицейского мотоцикла.

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