Пьяный иностранец предложил полицейскому взятку в размере 350 евро

Вызов был получен в рижский микрорайон Гризинькалнс. Водитель - иностранный гражданин 2003 года рождения - передвигался на автомобиле Volvo S80. Мужчину проверили на алкотестере, и выяснилось, что он находился под воздействием примерно 2,02 промилле алкоголя.

Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил полицейским взятку в размере 350 евро. Правоохранители задержали водителя и поместили его в место кратковременного задержания.

Госполиция возбудила два уголовных производства. Один квалифицирован по статье за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы, либо штраф с лишением водительских прав сроком на пять лет.

Второй уголовный процесс квалифицирован по статье за дачу или предложение взятки должностному лицу. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо штрафом.

Полиция напоминает, что взяточничество является преступным деянием, и призывает водителей даже не рассматривать подобные действия, а также соблюдать правила дорожного движения и не управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, чтобы не ставить под угрозу как свою безопасность, так и безопасность окружающих.

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