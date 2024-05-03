В одной из крупнейших больниц Таллинна произошло отключение электроэнергии

В четверг, 2 мая незадолго до 10:00 в отделении Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави в столице Эстонии в течение часа не было электричества. Позднее подачу электричества восстановили, но бригады эстонской электрокомпании Elektrilevi еще длительное время работали над устранением неисправности, сообщает Rus.Postimees.
Представитель Elektrilevi Кристи Рейланд сказала, что отделение Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави осталось без электричества в 9:53.
"В кабеле среднего напряжения произошло замыкание", - прокомментировала Рейланд. Она добавила, что если в одном из кабелей среднего напряжения происходит короткое замыкание, это затрагивает и соседние кабели. Elektrilevi еще ищет причину неисправности, но больница была приоритетом номер один, поэтому подключение электричества в медучреждении было восстановлено менее чем за час.