В одной из крупнейших больниц Таллинна произошло отключение электроэнергии

"В кабеле среднего напряжения произошло замыкание", - прокомментировала Рейланд. Она добавила, что если в одном из кабелей среднего напряжения происходит короткое замыкание, это затрагивает и соседние кабели. Elektrilevi еще ищет причину неисправности, но больница была приоритетом номер один, поэтому подключение электричества в медучреждении было восстановлено менее чем за час.