Правозащитники: военные РФ казнили сдающихся в плен украинских солдат

В отчете говорится, что HRW расследовала три случая, внесудебной казни по меньшей мере 12 военнослужащих ВСУ, проанализировав записи с дронов, опубликованных в социальных сетях в декабре 2023 года и феврале 2024 года.

"В этих случаях солдаты явно демонстрировали намерение сдаться в плен и, поскольку они больше не принимали участие в боевых действиях, считались "вышедшими из строя", они не могли быть целями в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войн", - сказано в докладе. Авторы также заявляют, что в двух из трех случаев им удалось проверить географическое положение.

Кроме того, HRW расследовала еще два подобных дела. Правозащитники проанализировали опубликованное 19 февраля в социальных сетях видео, на котором российские солдаты убили троих безоружных украинских солдат, сдававшихся в плен. В описании видео указано место убийства, однако авторы отчета не смогли подтвердить эту информацию.

Организация также сообщила об еще одном эпизоде, в котором были убиты шесть украинских военных. В качестве основы для расследования HRW использовала показания украинского солдата, а также публикации в СМИ.

"Полученная информация позволяет предположить, что в ходе инцидента были казнены шесть солдат, однако обстоятельства произошедшего менее ясны", - пишут авторы доклада.

Правозащитники считают, что эти убийства не были единичными инцидентами. Например, HWR изучила опубликованную 5 февраля 2024 года видеозапись с дрона, на которой мужской голос "без явных сомнений в его подлинности" приказывает российским солдатам на поле боя в Донецкой области не брать в плен украинских солдат.

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