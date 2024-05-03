Видео После продажи BMW автодилер месяцами не возвращал клиенту большую сумму денег

Андрис доверил продажу своего BMW X6 дилеру подержанных автомобилей SIA VAG GROUP, которому принадлежит площадка Auto Ādaži. Хотя дилер давно продал машину, обещанную сумму Андрис не получал месяцами, рассказывает программа Bez Tabu.
Андрис передал свой автомобиль компании Auto Ādaži в декабре прошлого года. Стороны договорились, что дилер поможет продать машину, сохранив комиссию за посреднические услуги, а Андрис получит 14 200 евро.
Эту машину дилеру удалось продать уже в начале этого года. Андрис, конечно, надеялся получить свои деньги. Вместо этого он месяцами получал только обещания и оговорки.
"Сказал, что его не было, что он забыл перевести, что он болен, свадьба и похороны. Он рассказывал всякие сказки. Он также отправил платежные поручения, всего пять, как будто он перевел деньги, но на самом деле денег нет", - рассказал Андрис.
Выслушав различные возражения, раздосадованный Андрис в марте обратился в Государственную полицию, где сначала следователь заявил, что будет возбуждено уголовное дело, однако позже заявил обратное.
Программа связалась с полицией, где сообщили, что начата ведомственная проверка, решение о начале какого-либо процесса пока не принято.
Сотрудники правоохранительных органов также сообщили, что директор компании не идет на сотрудничество. Возможно, по инициативе полиции он перечислил Андрису 3 900 евро, но львиная доля долга осталась.
"Началась ведомственная проверка, в рамках которой был вызван представитель автостоянки, который не пожелал ничего объяснять по телефону, а также заявил, что не сможет в ближайшее время явиться в полицию. После общения с представителем от потерпевшего была получена информация о том, что часть денег возвращена. Лично встретиться с директором компании для получения объяснений пока не удалось", - отметили в полиции.
Программе не удалось встретиться ни с одним сотрудником автостоянки, ворота автосалона были заперты. В 20-минутном телефонном разговоре, который не разрешили записать, руководитель компании Юлиан приводил различные оправдания, почему он не рассчитался с Андрисом вовремя,
Практически сразу после разговора с программой Юлиан перевел оставшуюся сумму Андрису.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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