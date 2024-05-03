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Видео После продажи BMW автодилер месяцами не возвращал клиенту большую сумму денег

rus.tvnet.lv
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Участок автодилера
Участок автодилера Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

Андрис доверил продажу своего BMW X6 дилеру подержанных автомобилей SIA ​​VAG GROUP, которому принадлежит площадка Auto Ādaži. Хотя дилер давно продал машину, обещанную сумму Андрис не получал месяцами, рассказывает программа Bez Tabu.

Андрис передал свой автомобиль компании Auto Ādaži в декабре прошлого года. Стороны договорились, что дилер поможет продать машину, сохранив комиссию за посреднические услуги, а Андрис получит 14 200 евро.

Эту машину дилеру удалось продать уже в начале этого года. Андрис, конечно, надеялся получить свои деньги. Вместо этого он месяцами получал только обещания и оговорки.

"Сказал, что его не было, что он забыл перевести, что он болен, свадьба и похороны. Он рассказывал всякие сказки. Он также отправил платежные поручения, всего пять, как будто он перевел деньги, но на самом деле денег нет", - рассказал Андрис.

Выслушав различные возражения, раздосадованный Андрис в марте обратился в Государственную полицию, где сначала следователь заявил, что будет возбуждено уголовное дело, однако позже заявил обратное.

Программа связалась с полицией, где сообщили, что начата ведомственная проверка, решение о начале какого-либо процесса пока не принято.

Сотрудники правоохранительных органов также сообщили, что директор компании не идет на сотрудничество. Возможно, по инициативе полиции он перечислил Андрису 3 900 евро, но львиная доля долга осталась.

"Началась ведомственная проверка, в рамках которой был вызван представитель автостоянки, который не пожелал ничего объяснять по телефону, а также заявил, что не сможет в ближайшее время явиться в полицию. После общения с представителем от потерпевшего была получена информация о том, что часть денег возвращена. Лично встретиться с директором компании для получения объяснений пока не удалось", - отметили в полиции.

Программе не удалось встретиться ни с одним сотрудником автостоянки, ворота автосалона были заперты. В 20-минутном телефонном разговоре, который не разрешили записать, руководитель компании Юлиан приводил различные оправдания, почему он не рассчитался с Андрисом вовремя,

Практически сразу после разговора с программой Юлиан перевел оставшуюся сумму Андрису.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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