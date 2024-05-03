Видео После продажи BMW автодилер месяцами не возвращал клиенту большую сумму денег

Андрис передал свой автомобиль компании Auto Ādaži в декабре прошлого года. Стороны договорились, что дилер поможет продать машину, сохранив комиссию за посреднические услуги, а Андрис получит 14 200 евро.

Эту машину дилеру удалось продать уже в начале этого года. Андрис, конечно, надеялся получить свои деньги. Вместо этого он месяцами получал только обещания и оговорки.

"Сказал, что его не было, что он забыл перевести, что он болен, свадьба и похороны. Он рассказывал всякие сказки. Он также отправил платежные поручения, всего пять, как будто он перевел деньги, но на самом деле денег нет", - рассказал Андрис.

Выслушав различные возражения, раздосадованный Андрис в марте обратился в Государственную полицию, где сначала следователь заявил, что будет возбуждено уголовное дело, однако позже заявил обратное.

Программа связалась с полицией, где сообщили, что начата ведомственная проверка, решение о начале какого-либо процесса пока не принято.