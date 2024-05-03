В Риге выступит украинская группа Quest Pistols

Ровно 15 лет назад трое танцоров из Украины внезапно запели, чтобы моментально стать популярными и превратиться во всенародный бой-бэнд.

Quest Pistols изменили правила и перевернули устои на русскоязычной поп-сцене, привнесли в неё харизму, яркие образы и песни, которые стали очень популярными.

Видеоклипы на песни "Я устал", "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви" и другие работы собрали более 140 миллионов просмотров на YouTube. За время карьеры группа выпустила 3 студийных альбома и засняла 28 клипов.

Галерея: Quest Pistols в Риге

Спустя много лет, участники оригинального состава группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вновь соберутся вместе для большого тура по странам Европы.

На концерте в Риге музыканты выступят с особой программой, где исполнят лучшие работы, а также презентуют новые песни. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Видео: Quest Pistols - "Ты так красива"

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