"Ботокс - это хорошо": латвийский певец об уколах красоты

33-летний музыкант Алекс Сильверс с 30 лет регулярно делает уколы вокруг глаз. В ток-шоу Zilonis studijā ("Слон в студии") он рассказал, почему использует инъекции ботулина.
"Ботокс - это хорошо, и я использую его уже несколько лет. Раз в полгода. Когда это необходимо и я вижу движение мимики. Если бы я не была певцом и преподавателем вокала, которая почти каждый день работает со студентами и для которого мимика это больше, чем для обычного человека, я не думаю, что я когда-нибудь пошел бы к врачу и сделаю что-нибудь подобное", - говорит Алекс Сильвер.
Он считает, что инъекции ботулина помогают хорошо выглядеть. "Я думаю, что зрители тоже хотят смотреть на певца свежим, без морщин. Если есть возможность у человека стареть красивее, то почему бы не сделать это", - говорит певец в студии.
Обсуждает ли Алекс этот вопрос в своем кругу общения с парнями? "Абсолютно все мои друзья используют ботокс. Они его используют не только на лице".
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