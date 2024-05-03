"Ботокс - это хорошо": латвийский певец об уколах красоты

"Ботокс - это хорошо, и я использую его уже несколько лет. Раз в полгода. Когда это необходимо и я вижу движение мимики. Если бы я не была певцом и преподавателем вокала, которая почти каждый день работает со студентами и для которого мимика это больше, чем для обычного человека, я не думаю, что я когда-нибудь пошел бы к врачу и сделаю что-нибудь подобное", - говорит Алекс Сильвер.