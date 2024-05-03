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В Риге начали работать 17 кранов с питьевой водой. Где их можно найти?

rus.tvnet.lv/LETA
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Кран с водой в Риге
Кран с водой в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

С наступлением теплой погоды в столичных парках возобновилась работа бесплатных кранов с питьевой водой.

Как сообщили в Рижской думе, в Риге 17 таких кранов.

Краны с питьевой водой расположены:

  • в Зиедоньдарзсе;
  • в домике напротив здания на бульв. Райниса, 3;
  • на площадке перед Агенскалнским рынком;
  • в Эбельмуйжском парке;
  • в Дзегужкалнсе;
  • у входа в зоопарк;
  • на Эспланаде и в Верманском саду;
  • в парке Зиемельблазма;
  • на пляже Вецаки, на пересечении улиц Плудмалес и проспекта Капу;
  • на детской площадке в Плявниеки;
  • у статуи Роланда на Ратушной площади;
  • на Юрмалас гатве, 133;
  • на улице Волеру, 65;
  • на Маза Вейзаксалас, 17;
  • на 9-й поперечной линии Кундзиньсалас, 6;
  • у театра Dailes.

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