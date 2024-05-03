В Риге начали работать 17 кранов с питьевой водой. Где их можно найти?

С наступлением теплой погоды в столичных парках возобновилась работа бесплатных кранов с питьевой водой.
Как сообщили в Рижской думе, в Риге 17 таких кранов.
Краны с питьевой водой расположены:
- в Зиедоньдарзсе;
- в домике напротив здания на бульв. Райниса, 3;
- на площадке перед Агенскалнским рынком;
- в Эбельмуйжском парке;
- в Дзегужкалнсе;
- у входа в зоопарк;
- на Эспланаде и в Верманском саду;
- в парке Зиемельблазма;
- на пляже Вецаки, на пересечении улиц Плудмалес и проспекта Капу;
- на детской площадке в Плявниеки;
- у статуи Роланда на Ратушной площади;
- на Юрмалас гатве, 133;
- на улице Волеру, 65;
- на Маза Вейзаксалас, 17;
- на 9-й поперечной линии Кундзиньсалас, 6;
- у театра Dailes.
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