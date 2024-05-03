Арестован подозреваемый в нападении на известного латвийского музыканта

2 мая полиция задержала мужчину 2003 года рождения, причастного к конфликту, произошедшему на заправке в Добеле 13 апреля, сообщает Государственная полиция.

Суд в качестве меры безопасности арестовал мужчину. Он признан подозреваемым по статье Уголовного закона за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести.

Уже сообщалось, что в ходе этого конфликта пострадал Сталбе, 1971 года рождения.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, испытательным сроком, общественными работами или штрафом.

Задержанный мужчина ранее находился под наблюдением полиции за уголовные преступления имущественного характера, а также за преступления против здоровья.

Уже сообщалось, что на солиста Riga Reggae Хоренса Сталбе после выступления на дискотеке в Добеле на заправке напали бандиты.

"У меня сломаны нога и нос, рассечен лоб, сильное сотрясение мозга и вывих шейных позвонков", - говорит музыкант о полученных травмах.

Всю прошлую неделю он провел в Травматологической и ортопедической больнице, а весь следующий месяц будет вынужден передвигаться на костылях.

Хоренс рассказал, что все произошло в Добеле, куда он отправился вместе с коллегой Кристапом Струбергсом.

"Вечером 12 апреля мы выступили в Austrumu Bārs в Добеле с регги, хип-хопом и танцами. Нас великолепно приняли, люди были рады. Все танцевали до пяти утра. После мероприятия мы с Кристапом отправились на местную заправку за горячими бутербродами. Уже заказали и ждали, когда на заправке появились не самые любезные ребята. Если не ошибаюсь, их было трое. Парни говорили на латышском языке.

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