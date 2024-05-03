Россия в последние годы наладила отношения с военными режимами трех стран северо-запада Африки, с которыми у нее совпали интересы: те, кроме прочего, хотели избавиться от французского влияния, Россия же хочет утвердиться в регионе, подавая себя как альтернативу бывшим колониальным хозяевам.

Вначале местные хунты сотрудничали с ЧВК «Вагнер», а после попытки мятежа вагнеровцев прошлым летом в России и уничтожения ЧВК контроль над этими связями перешел непосредственно к российскому Министерству обороны.

12 апреля в Нигер прибыл самолет с российскими военными инструкторами и системами ПВО.

Тогла местный телеканал RTN заявил, что техника и инструкторы прибыли после недавнего телефонного разговора между главой нигерской хунты генералом Абдурахманом Тчиани и российским лидером Владимиром Путиным, которые договорились о развитии сотрудничества.

Военные хунты изгоняли французов и американцев, обвиняя их, в частности, в том, что их помощь в войне с мятежниками из «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещенных в России и других странах) неэффективна.

Однако, как отмечает Reuters, переключение на россиян пока не помогло — скорее, наоборот: число убитых в конфликтах в регионе в прошлом году подскочило на 38% по сравнению с 2022 годом. Только в Буркина-Фасо, по данным американской организации ACLED, были убиты около восьми тысяч человек.