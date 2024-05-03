Фото Команда Сейма в товарищеской игре проиграла Латвийской хоккейной федерации

Команда Сейма пожелала, чтобы эта победа LHF стала символом будущей победы сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Чехии.

Мероприятие открыли спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) и президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис.

Самым ценным игроком матча признан Хельмут Балдерис, лучшим вратарем - Том Брокс, лучшим защитником - Атис Швинка ("Прогрессивные"), лучшим нападающим - Патрик Швинка, самым результативным игроком стал Лаурис Дарзиньш, а самым активным игроком отличился Лаурис Лизбовскис ("Объединенный список").

В рядах команды Сейма на площадь вышли депутаты Лизбовскис, Швинка и Ричард Шлесерс ("Латвия на первом месте"), а также бывшие депутаты Сейма Гайдис Берзиньш и Имантс Парадниекс. В рядах игроков были также работники Сейма, а также члены семей депутатов и работников Сейма.

В свою очередь, команду Латвийской федерации хоккея представляли бывшие хоккеисты сборной страны, тренеры, работники федерации, а также организаторы и энтузиасты хоккея - Гиртс Анкипанс, Артис Аболс, Балдерис, Андрис Барткевич, Брокс, Ральф Букартс, Дарзиньш, Эдгар Гаррос, Кристофер Якс, Эдвинс Лапинскис, Эрик Милюнс, Роберт Плявейс, Кришьянис Редлих, Агрис Савиелс, Виктор Смирновс и Раймонд Вилкойтс. Капитаном команды был Балдерис, а ему помогали Дарзиньш и Букартс.

Команда Сейма по хоккею сформирована в 10-м Сейме и с 2011 года провела много матчей, ранее померившись силами и с командами Валмиерской думы, музыкантов и "Крестьянского Сейма".

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