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В Эстонии живет 27 тысяч потенциальных солдат армии России

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Представительница российских оккупационных властей в Донецкой области Украины проверяет паспорт у человека, который пришел на выборы Путина 15 марта 2024 года.
Представительница российских оккупационных властей в Донецкой области Украины проверяет паспорт у человека, который пришел на выборы Путина 15 марта 2024 года. Фото: AP / Scanpix

По состоянию на 1 мая 2024 года легальный статус в Эстонии имеют больше 27 тысяч мужчин граждан России в возрасте от 18 до 70 лет. В России военнообязанными считаются почти все мужчины этой возрастной группы.

Количество граждан России мужского пола, которые имеют легальный статус на пребывание в Эстонии и соответствуют возрастным ограничениям воинской службы в армии РФ, превышает 27 000 человек. Об этом Rus.Postimees сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).

"По состоянию на первое мая 2024 года всего у 82 679 граждан РФ есть действующий долгосрочный и срочный ВНЖ в Эстонии. Из них мужчин в возрастной категории 18-70 лет – 27 865 человек", - сообщили Rus.Postimees в PPA.

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