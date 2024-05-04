В Эстонии живет 27 тысяч потенциальных солдат армии России

Представительница российских оккупационных властей в Донецкой области Украины проверяет паспорт у человека, который пришел на выборы Путина 15 марта 2024 года.

По состоянию на 1 мая 2024 года легальный статус в Эстонии имеют больше 27 тысяч мужчин граждан России в возрасте от 18 до 70 лет. В России военнообязанными считаются почти все мужчины этой возрастной группы.