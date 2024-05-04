В Эстонии живет 27 тысяч потенциальных солдат армии России

По состоянию на 1 мая 2024 года легальный статус в Эстонии имеют больше 27 тысяч мужчин граждан России в возрасте от 18 до 70 лет. В России военнообязанными считаются почти все мужчины этой возрастной группы.
Количество граждан России мужского пола, которые имеют легальный статус на пребывание в Эстонии и соответствуют возрастным ограничениям воинской службы в армии РФ, превышает 27 000 человек. Об этом Rus.Postimees сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).
"По состоянию на первое мая 2024 года всего у 82 679 граждан РФ есть действующий долгосрочный и срочный ВНЖ в Эстонии. Из них мужчин в возрастной категории 18-70 лет – 27 865 человек", - сообщили Rus.Postimees в PPA.