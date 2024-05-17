Видео Во многих местах Риги на стенах написаны непонятные символы кириллицей

Балончиками с краской на стенах написаны три буквы кириллицей - "•ШФС•".

Рижане утверждают, что их, скорее всего, рисует молодежь под покровом ночи. Жители понятия не имеют, что могут означать эти буквы.

Даже опытный уличный художник Риналдс Ванадзиньш не может объяснить значение сочетания букв. Он считает, что это знает только сам автор.

В Госполиции заявляют, что жалоб на нарисованные буквы не поступало. При этом правоохранители напоминают, что нанесение на стены подобной символики является вандализмом, за который полагается наказание.

Государственная полиция призывает жителей немедленно сообщить, если им удастся увидеть хулигана, и по возможности заснять момент нарушения на видео.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!