В уходящий рабочий день произошло много важных событий - за уклонение от службы в армии применены первые штрафы, будущий водитель возмущен "глупым" вопросом от CSDD, а Нил Ушаков высказался о 9 мая. Об этих и других новостях пятницы, 17 мая, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 17 мая ⟩ "Глупый" вопрос от CSDD, штрафы за уклонение от армии и куда сходить в "Ночь музеев"
Новости Латвии:
Часть молодых людей, которым в январе были разосланы повестки в Службу государственной обороны (СГО), так и не отозвалась на призыв, сообщает TV3.
Партия "Согласие" все делала правильно, участвуя в праздновании 9 мая у монумента в Пардаугаве, заявил в интервью агентству LETA депутат Европейского парламента, лидер списка "Согласия" на предстоящих выборах Нил Ушаков.
"Мы не можем открыть конкретные имена без их согласия", - так на пресс-конференции после сообщения о выпуске облигаций airBaltic сказал журналистам финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев. Однако TVNET+ может открыть вам некоторых из тех, кто получил облигации airBaltic. Рассказываем так же, будет ли возможность добыть их "простым смертным".
Опубликованные Центральным статистическим управлением данные о том, что численность населения Латвии на 1 апреля 2024 года составила 1,863 млн человек, что на 22,5 тыс. меньше, чем 1 апреля 2023 года, уже не вызывают удивления, и нет ни малейшего проблеска надежды на то, что страна перестанет пустеть, сообщает газета Diena.
Будущий водитель растерялся, отвечая на тестовый вопрос по теории Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). По его мнению, он неточный и варианты ответа могут подставить будущих водителей, сообщает программа Bez Tabu.
Для того, чтобы на рынок труда вернулись люди, которые долгое время сидят без работы или уже вышли на пенсию, понадобятся непопулярные решения.
За рубежом:
На спутниковых снимках запечатлены три уничтоженных российских самолета и поврежденные здания на авиабазе Бельбек в оккупированном портовом городе Севастополя, сообщает телерадиокомпания CNN.
После того как российские войска быстро повторно оккупировали пограничные населенные пункты в Харьковской области, в Украине выясняют, почему там не было обещанных эффективных фортификационных сооружений.
Спутниковые системы вышли из строя впервые с начала войны в Украине, пишет WP. Это помешало отразить наступление российских войск.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором запечатлено, как ее бойцы сражаются с российской армией в городе Волчанск к северу от Харькова.
Интересное чтиво:
"Когда я выхожу на сцену, я прям рок-звезда", - говорит о себе 20-летняя латвийская певица, кавер-исполнительница и актриса театра Дарья Чеботарёва в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
В ночь с субботы, 18 мая, на воскресенье, 19 мая, в Латвии в 20-й раз пройдет международная акция "Ночь музеев". В ней примут участие более 217 латвийских музеев и других организаций, формирующих общественную жизнь. Как обычно, в Ночь музеев мероприятия доступны бесплатно - вот некоторые из них!
"Теперь, когда болото Пяэскюла (микрорайон в Таллинне. - Прим. ред.) превратилось в Амазонку, туда пришли "анаконды", - предупреждают в группе жителей столичного района Нымме в Facebook, сообщая, что на тропе видели множество гадюк, пишет Rus.Postimees.
Латвийское предприятие Oruga создало вездеход, предназначенный для преодоления сложных условий бездорожья. Oruga Unitrack оснащен тремя большими пневматическими шинами и уникальной системой monotrack, мощным электромотором и большим аккумулятором, обеспечивающим производительность машины даже в самых сложных условиях, сообщает New Atlas.
Боксёрский поединок века в супертяжёлом весе пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 18 мая. Впервые в эпоху четырёх поясов украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории.
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