Главное за 17 мая "Глупый" вопрос от CSDD, штрафы за уклонение от армии и куда сходить в "Ночь музеев"

Для того, чтобы на рынок труда вернулись люди, которые долгое время сидят без работы или уже вышли на пенсию, понадобятся непопулярные решения.

За рубежом:

На спутниковых снимках запечатлены три уничтоженных российских самолета и поврежденные здания на авиабазе Бельбек в оккупированном портовом городе Севастополя, сообщает телерадиокомпания CNN.

После того как российские войска быстро повторно оккупировали пограничные населенные пункты в Харьковской области, в Украине выясняют, почему там не было обещанных эффективных фортификационных сооружений.

Спутниковые системы вышли из строя впервые с начала войны в Украине, пишет WP. Это помешало отразить наступление российских войск.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором запечатлено, как ее бойцы сражаются с российской армией в городе Волчанск к северу от Харькова.

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