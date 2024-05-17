Премьер Словакии перенес еще одну операцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес вторую операцию, и его состояние по-прежнему очень тяжелое, сообщил в пятницу, 17 мая, вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое", - сообщила в пятницу, 17 мая, Мириам Лапуникова - директор клиники в городе Банска-Бистрица.
Вскоре после выстрела Фицо перенес пятичасовую операцию.
"Его состояние по-прежнему очень серьезное. Думаю, потребуется пара дней, чтобы увидеть, как будет развиваться его состояние", - считает Калиняк.
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что словацкая полиция провела обыск в доме подозреваемого.
"Полицейские находились в квартире несколько часов. Они вынесли из квартиры компьютер и документы", - сообщает местный телеканал.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток объявил в четверг, 16 мая, что мужчине, арестованному в связи со стрельбой в Фицо, предъявлено обвинение в покушении на убийство.
"Словацкая полиция работает над одной из версий нападения, и подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство с умыслом", - заявил журналистам министр, добавив, что нападение было политически мотивированным.
По его словам, нападавшим был "волк-одиночка", не принадлежавший ни к одной политической группировке.
Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.
Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.
Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.
Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.
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