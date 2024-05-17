Премьер Словакии перенес еще одну операцию

"Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое", - сообщила в пятницу, 17 мая, Мириам Лапуникова - директор клиники в городе Банска-Бистрица.

Вскоре после выстрела Фицо перенес пятичасовую операцию.

"Его состояние по-прежнему очень серьезное. Думаю, потребуется пара дней, чтобы увидеть, как будет развиваться его состояние", - считает Калиняк.

Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что словацкая полиция провела обыск в доме подозреваемого.

"Полицейские находились в квартире несколько часов. Они вынесли из квартиры компьютер и документы", - сообщает местный телеканал.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток объявил в четверг, 16 мая, что мужчине, арестованному в связи со стрельбой в Фицо, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

"Словацкая полиция работает над одной из версий нападения, и подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство с умыслом", - заявил журналистам министр, добавив, что нападение было политически мотивированным.