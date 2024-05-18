Мы на приличной скорости мчимся на машине к украинскому селу Липцы, которое находится к северу от Харькова, в сторону границы с Россией. После того как в этом районе началось наступление российских войск, населенный пункт находится в осаде.
Репортаж Би-би-си из Харьковской области: линии обороны Украины растягиваются, российские войска наступают
Это перевод репортажа нашего корреспондента, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Сопровождают нас военнослужащие Национальной гвардии Украины — одного из боевых подразделений, недавно брошенных на поддержку ВСУ, чтобы остановить россиян.
Недавно они боролись с ожесточенно наступающим противником на востоке страны, а теперь без всякого отдыха переключились на бои у северной границы.
По мере того, как мы подъезжаем к позиции Нацгвардии, всего в полутора километрах от линии фронта, все громче слышны тяжелые раскаты артиллерии.
Мимо дымящего костра мы бежим в сторону бункера, где нам сказано укрыться.
В темном и мрачном подвале группа солдат смотрит на стрим с камеры квадрокоптера. Эти военные корректируют огонь украинской артиллерии по лесополосе.
«Ситуация динамичная, напряженная, ее трудно предсказать», — говорит мне один из военных, Андрей.
Нам говорят, что надолго задерживаться в бункере нельзя. Раскаты взрывов слышны даже из-под земли.
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Я спрашиваю Андрея, меняет ли ситуацию к лучшему переброска на этот фронт его самого и его сослуживцев.
«Относительно, — отвечает он. — Хотя всегда трудно присоединяться к чужой линии обороны, потому что нет необходимого взаимодействия с другими подразделениями».
Однако Андрей понимает всю важность своей задачи и называет причину, по которой командование российских войск открыло этот новый фронт.
«Они хотят оттянуть наши силы с рубежей обороны в Донецкой и Луганской областях, — уверен он. — Это [наступление] было лишь вопросом времени. Россияне всегда используют подлую тактику».
На улице уже стемнело, и теперь передвижения россиян отслеживают при помощи установленного на беспилотнике тепловизора.
«Наш пилот только что обнаружил движение вражеской группы около наших позиций», — говорит мне вдруг Андрей.
Нам велено быстро уходить.
В полевом госпитале, расположенном далеко за линией фронта, украинские медики оказывают помощь очередному раненому.
В результате минометного взрыва Виктор потерял несколько пальцев. Он лежит на койке, в сознании, обернутый теплосберегающим одеялом, и за ним ухаживает медсестра.
Но Виктора больше беспокоят оставленные им на фронте однополчане.
«Я без своих ребят жить не могу, — говорит он. — Они мои друзья, моя вторая семья». Он уверяет, что вернется на позицию, как только его вылечат.
Российские силы тоже несут большие потери. Но на их стороне численное превосходство.
Виктор говорит, что атаки россиян отбивали волну за волной: «Ну очень их много», — говорит он.
По оценкам, в этот приграничный район российское командование стянуло более 30 тыс. своих военных.
Украина уступает противнику не только числом, но вооружением.
«У россиян все, что они хотят, — уверен Виктор, — а нам нечем воевать. Но мы делаем что можем».
Затянувшиеся поставки американской военной помощи еще более усложнили их задачу. В последние несколько месяцев использование боеприпасов пришлось ограничить.
В среднем российские войска выпустили в 10 раз больше снарядов, чем артиллерия ВСУ. Есть надежда, что с прибытием дополнительного американского оружия и боеприпасов ситуация со снабжением улучшится.
На артиллерийской позиции, укрывшейся в лесополосе в непосредственной близости от Волчанска, бойцы 57-й бригады ВСУ ежедневно выпускают для защиты города от 50 до 100 снарядов.
На момент нашего прибытия они ждали доставки свежей партии боеприпасов для самоходки советского производства. Вскоре небольшой фургон действительно подвез еще 20 снарядов. Артиллеристам этого хватит на несколько часов.
Бойцы этого подразделения также принимали участие в сражениях на востоке страны, но получили приказ отправиться на защиту Харькова.
Линии обороны Украины растягиваются и становятся тоньше.
Еще одна расположенная неподалеку бригада прибыла из Работино (населенный пункт в Запорожье, на юге страны), где также идет наступление российских войск.
Некоторые успехи, достигнутые в результате контрнаступления Украины в 2023 году, медленно, но верно испаряются.
В прошлом году в это время украинцы надеялись вернуть свои территории. Сейчас они надеются, что им хотя бы удастся удержать линию фронта.
Брошенные на подкрепление украинские силы помогают отразить продолжающиеся атаки россиян. Но какой ценой это обходится для остальных участков фронта, растянувшегося почти на 1300 км?
Вытеснить все российские силы, которые сейчас закрепились в Харьковской области, будет очень нелегко.
«Мы теряем Волчанск, — говорит мне командир артиллерийской батареи Михаил. — И мы также теряем села вокруг Волчанска».
Есть ощущение, что этого можно было бы избежать — если бы оборона была подготовлена лучше.
«Мы могли использовать бревна и бетон для строительства обороны, — считает Михаил. — Теперь придется использовать снаряды и людей, чтобы вернуть эту землю».