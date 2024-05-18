Репортаж Би-би-си из Харьковской области: линии обороны Украины растягиваются, российские войска наступают

«Относительно, — отвечает он. — Хотя всегда трудно присоединяться к чужой линии обороны, потому что нет необходимого взаимодействия с другими подразделениями».

Однако Андрей понимает всю важность своей задачи и называет причину, по которой командование российских войск открыло этот новый фронт.

«Они хотят оттянуть наши силы с рубежей обороны в Донецкой и Луганской областях, — уверен он. — Это [наступление] было лишь вопросом времени. Россияне всегда используют подлую тактику».

На улице уже стемнело, и теперь передвижения россиян отслеживают при помощи установленного на беспилотнике тепловизора.

«Наш пилот только что обнаружил движение вражеской группы около наших позиций», — говорит мне вдруг Андрей.

Нам велено быстро уходить.

Виктор на больничной койке Фото: BBC/LEE DURANT

В полевом госпитале, расположенном далеко за линией фронта, украинские медики оказывают помощь очередному раненому.

В результате минометного взрыва Виктор потерял несколько пальцев. Он лежит на койке, в сознании, обернутый теплосберегающим одеялом, и за ним ухаживает медсестра.

Но Виктора больше беспокоят оставленные им на фронте однополчане.

«Я без своих ребят жить не могу, — говорит он. — Они мои друзья, моя вторая семья». Он уверяет, что вернется на позицию, как только его вылечат.

Российские силы тоже несут большие потери. Но на их стороне численное превосходство.

Виктор говорит, что атаки россиян отбивали волну за волной: «Ну очень их много», — говорит он.