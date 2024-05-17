Видео Пенсионерку терроризирует пьяный и жестокий сосед

Рано утром мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег матрас, вероятно, во время курения в постели.

"Приехали пожарные, сказали мне выйти на улицу, чтобы не дышать этим воздухом… Это было безумие", - говорит соседка поджигателя Янина.

"Меня вечером чуть не ударил, ужас, хорошо, что выбежал из коридора. Он был очень агрессивен, потом ночью начался пожар", - рассказывает Янина.

Собутыльник мужчины утверждает, что тот ежедневно употребляет алкоголь и вымогает деньги у соседей.

Но это не самый худший сосед Янины. Три года назад команда Degpunktā посетила жителя второго этажа, который, спасаясь от ареста, бросил в полицию бензин и спички.

Хулигана арестовали, но Янине приходится мириться с новыми головными болями. Сам виновник не хочет говорить перед камерой.

Недвижимость принадлежит муниципалитету и в нем проживают сироты. В самоуправлении города заявляют, что не знают о регулярных беспорядках и пока не получали никаких жалоб.

Пока муниципалитет разводит руками и ждет, когда пожилые люди напишут официальное заявление, Янина вынуждена продолжать жить в страхе.

К сожалению, и полиция в течение двух дней не смогла дать программе внятного ответа о том, как часто требуется ее вмешательство в дела дома.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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