Израильские военные нашли в секторе Газа тела трех заложников. Среди них Шани Лук

Среди найденных жертв - 30-летняя Шани Лук, которая имела двойное немецко-израильское гражданство.

После теракта 7 октября в соцсети Х было распространено видео, на котором боевики ХАМАС несут в пикап обнаженную женщину, находящуюся без сознания или мертвую. Боевики утверждали, что она была израильской женщиной-солдатом. Позже СМИ опознали женщину как Шани Лук.

Боевики захватили Шани Лук, когда напали на музыкальный фестиваль Nova под открытым небом недалеко от границы между сектором Газа и Израилем, расстреляв его участников и взяв заложников.

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