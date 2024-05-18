Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая, которую полиция сейчас расследует как политически мотивированное преступление, стало первым покушением на высокопоставленного чиновника в Европе за 20 лет и первым в истории Словакии. Хотя результаты расследования еще не известны, сам Фицо всего месяц назад в видеообращении предупредил о возможных нападениях на министров своего правительства. Как оценивать внутриполитическую ситуацию в Словакии и воспользуется ли партия Фицо нападением против политической оппозиции?

Покушения на высокопоставленных государственных чиновников во всех демократических странах вызывают шок, страх за безопасность и стабильность государства и оставляют глубокие трещины в обществе - США испытали это после убийства Кеннеди, а в Европе в этом столетии это произошло и в Швеции, и в Сербии. В 2003 году была убита министр иностранных дел Швеции Анна Линд, а в Сербии снайперским выстрелом был убит премьер-министр Сербии. Годом ранее нападению подвергся и тогдашний президент Франции Жак Ширак, но он выжил.

По последним данным, состояние словацкого премьер-министра также стабилизировалось, и убийство вряд ли увенчается успехом, но оно определенно будет иметь серьезные последствия для словацкого общества, политики и, возможно, даже в более широком смысле для Европы.