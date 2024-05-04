Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона. Лейбористы усилили позиции на местных выборах в Англии

Кто такой Садик Хан

Родители лондонского мэра, которому сейчас 53 года, — Амуналла и Сехрун — эмигрировали в Британию из Пакистана в 1970 году, незадолго до его рождения.

Он — пятый из восьми детей в семье (семи сыновей и дочери).

Садик Хан и его жена Саадия Ахмед около избирательного участка Фото: Reuters

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Его отец проработал 25 лет водителем автобуса, был членом профсоюза и, по воспоминаниям Садика, неплохо зарабатывал. А мать его была швеей-домохозяйкой и, в отличие от отца, зарабатывала немного.

Семья жила в небольшом доме на юго-западе Лондона, где Садик с братьями ходил в местную школу, колледж Эрнеста Бевина, которая была известна как рассадник местных хулиганов. Садик делил двухъярусную кровать с одним из своих братьев, пока не покинул родительский дом уже после того, как ему исполнилось 20 лет.

Но именно в школе Садик заинтересовался политикой и вступил в Лейбористскую партию, когда ему было 15 лет.

В семье детей воспитывали в духе уважения к исламу. Садик считает себя мусульманином и всегда признавал значимость для себя своей веры. В своей первой речи в качестве члена парламента он вспоминал, как отец учил его заветам пророка Мухаммеда.

Он поступил в Университет Северного Лондона и уже в 1994 году стал интерном в юридической фирме Christian Fisher, специализируясь в сфере прав человека.

В том же году он женился на Саадии Ахмед. Она тоже была юристом и по случайному совпадению — дочерью водителя автобуса. У пары родились две дочери — Аниса и Аммара.

Всего три года спустя он стал партнером этой фирмы и одновременно был избран в местный совет округа Тутинг.

В 2005 году Садик Хан выставил свою кандидатуру на пост депутата парламента по округу Тутинг и победил на выборах, став одним из пяти представителей этнических меньшинств, избранных в парламент в том году.