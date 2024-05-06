Мадонна провела концерт на пляже в Рио: фото

Фото: Reuters

Песчаная полоса пляжа превратилась в огромный танцпол

Фото: Reuters

Фото: EPA

Официальный сайт Мадонны рекламировал это шоу как крупнейшее за всю ее карьеру

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Рио готовился к выступлению несколько дней

Фото: Reuters

Поклонники поп-звезды толпились возле отеля Copacabana Palace, где остановилась Мадонна.

Фото: EPA

Это было последнее выступление Мадонны в рамках ее ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в октябре в Лондоне.

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