Мадонна провела концерт на пляже в Рио: фото

Американская певица Мадонна провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На концерт пришло множество поклонников поп-звезды, по оценке городской мэрии — 1,5 миллиона.
Песчаная полоса пляжа превратилась в огромный танцпол
Официальный сайт Мадонны рекламировал это шоу как крупнейшее за всю ее карьеру
Рио готовился к выступлению несколько дней
Поклонники поп-звезды толпились возле отеля Copacabana Palace, где остановилась Мадонна.
Это было последнее выступление Мадонны в рамках ее ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в октябре в Лондоне.