Пн, 6.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Мадонна провела концерт на пляже в Рио: фото

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Фото: BBC News

​Американская певица Мадонна провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На концерт пришло множество поклонников поп-звезды, по оценке городской мэрии — 1,5 миллиона.

Фото: Reuters

Песчаная полоса пляжа превратилась в огромный танцпол

Фото: Reuters
Фото: EPA

Официальный сайт Мадонны рекламировал это шоу как крупнейшее за всю ее карьеру

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Рио готовился к выступлению несколько дней

Фото: Reuters

Поклонники поп-звезды толпились возле отеля Copacabana Palace, где остановилась Мадонна.

Фото: EPA

Это было последнее выступление Мадонны в рамках ее ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в октябре в Лондоне.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх