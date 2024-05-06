Браже вместе с президентом Эстонии обсудили безопасность Балтийского региона

"Энергичное укрепление критической инфраструктуры Эстонии и Латвии и содействие совместным транспортным проектам - важная составляющая нашей безопасности и устойчивости", - сообщил Карис.

На встрече обсуждался железнодорожный проект Rail Baltica, а также планы открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Ригой и Тарту.

Кроме того, обсуждались способы координации действий двух стран в дальнейшем оказании всесторонней поддержки Украине в свете предстоящей мирной конференции в Швейцарии и Вашингтонского саммита НАТО.

"Мы должны следить за подготовкой к мирной конференции в Швейцарии, чтобы мирный план полностью соответствовал Уставу ООН и чтобы основное внимание в нем было уделено восстановлению территориальной целостности Украины", - сказал Карис.

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