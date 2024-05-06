Польский судья сбежал в Беларусь и попросил о предоставлении убежища

В ходе конференции Шмид заявил, что уходит с должности судьи, и попросил белорусские власти предоставить ему защиту.

В 2019 году выяснилось, что группа судей, включая Шмидта, организовала в Интернете клеветническую кампанию против судей, прокуроров и других лиц, выступавших против политики тогдашнего правительства. Группу якобы координировал заместитель министра юстиции Лукаш Пиебяк.

В ходе того, что польские СМИ назвали "операцией ненависти", для очернения оппонентов использовались аккаунты в социальных сетях, включая один, который вела тогдашняя жена Шмидта Эмилия.

Впоследствии Эмилия стала осведомителем, которая разоблачила эту операцию в СМИ.

Сам Шмидт признал свою роль и извинился перед новостными сайтами Onet и OKO.press в 2022 году.

Отношения между Польшей и Беларусью в последние годы стали напряженными. В 2020 году Польша начала принимать белорусских беженцев. Правительство Польши поддержало демократическую оппозицию Беларуси.

С 2021 года Беларусь начала помогать десяткам тысяч мигрантов и беженцев - в основном с Ближнего Востока, Азии и Африки - пытаться пересечь польскую границу, что правительство Польши и власти ЕС назвали "гибридной атакой".

После российского вторжения в Украину, которое произошло при поддержке Беларуси, напряженность между Варшавой и Минском еще больше обострилась.

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