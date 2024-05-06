Польский судья сбежал в Беларусь и попросил о предоставлении убежища

Польский судья сбежал в Беларусь, заявив, что просит убежища, поскольку в Польше его преследуют по политическим мотивам за то, что он выступает против правительства, считая, что оно "ведет страну к войне под влиянием США и Великобритании".
Судья Второго воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт запросил политическое убежище в Беларуси.
Вместе со своей бывшей женой он является фигурантом скандального дела, в котором лица, связанные с Министерством юстиции при прежнем правительстве, обвиняются в дискредитацией судей, критиковавших судебные реформы.
"Поскольку я не согласен с политикой и действиями властей, я был вынужден покинуть родину и в настоящее время проживать в Беларуси", - написал Шмидт в своем Telegram-канале и добавил фото Минска.
"Я выражаю протест против польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне",- продолжил он.
Томаш Шмидт дал пресс-конференцию в штаб-квартире белорусского государственного информационного агентства БелТА, которое действует как пропагандистский рупор режима Александра Лукашенко. Его заявления во многом перекликались с риторикой Минска.
Судья повторил свои заявления о том, что его преследуют в Польше, назвал Беларусь "открытой и дружественной страной" и похвалил Лукашенко как "очень мудрого лидера", который "много сделал для поддержания мира в регионе", передает БелТА. Он также обвинил Запад в "попытках уничтожить Беларусь".
В ходе конференции Шмид заявил, что уходит с должности судьи, и попросил белорусские власти предоставить ему защиту.
В 2019 году выяснилось, что группа судей, включая Шмидта, организовала в Интернете клеветническую кампанию против судей, прокуроров и других лиц, выступавших против политики тогдашнего правительства. Группу якобы координировал заместитель министра юстиции Лукаш Пиебяк.
В ходе того, что польские СМИ назвали "операцией ненависти", для очернения оппонентов использовались аккаунты в социальных сетях, включая один, который вела тогдашняя жена Шмидта Эмилия.
Впоследствии Эмилия стала осведомителем, которая разоблачила эту операцию в СМИ.
Сам Шмидт признал свою роль и извинился перед новостными сайтами Onet и OKO.press в 2022 году.
Отношения между Польшей и Беларусью в последние годы стали напряженными. В 2020 году Польша начала принимать белорусских беженцев. Правительство Польши поддержало демократическую оппозицию Беларуси.
С 2021 года Беларусь начала помогать десяткам тысяч мигрантов и беженцев - в основном с Ближнего Востока, Азии и Африки - пытаться пересечь польскую границу, что правительство Польши и власти ЕС назвали "гибридной атакой".
После российского вторжения в Украину, которое произошло при поддержке Беларуси, напряженность между Варшавой и Минском еще больше обострилась.
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