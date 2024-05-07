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Беременная Таюрская, Амината в Париже, а Бусел в Рижском замке

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

RUS TVNET еженедельно рассказывает, чем знаменитые люди занимались на выходных, а также какими фотографиями они делились в соцсетях.

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