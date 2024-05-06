Видео Жителям опасного дома велели покинуть его, но некоторым некуда идти

В понедельник, 6 мая, из дома в Огре родственники вынесли на руках женщину, которая не могла самостоятельно покинуть квартиру. Местное строительное управление признало здание небезопасным для дальнейшей эксплуатации, поэтому всем жильцам было велено освободить свои квартиры до полуночи вторника, 7 мая, сообщает TV3 Ziņas.
Принудительное переселение началось в понедельник, 6 мая, но некоторые к этому оказались не готовы. Нет ни денег, ни родственников и друзей, к которым можно переехать. Это большой удар для жителей дома.
Самоуправление проинформировало жителей о дальнейшем выводе здания из эксплуатации вечером в прошлый четверг, 2 мая.
Основную опасность представляют трещины в стенах, ширина которых превышает один сантиметр. Однако жильцы утверждают, что трещины существуют уже много лет, а управляющий домом до сих пор не обратил на них никакого внимания.
Большинство жителей дома готовы покинуть здание, поскольку в противном случае им грозит наказание. Штраф может достигать 5000 евро.
Самоуправление Огре понимает недовольство жителей, но местные власти не могли проигнорировать заключение экспертов о том, что техническое состояние здания может даже угрожать жизни людей.
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Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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