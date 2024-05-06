Видео Жителям опасного дома велели покинуть его, но некоторым некуда идти

Принудительное переселение началось в понедельник, 6 мая, но некоторые к этому оказались не готовы. Нет ни денег, ни родственников и друзей, к которым можно переехать. Это большой удар для жителей дома.

Самоуправление проинформировало жителей о дальнейшем выводе здания из эксплуатации вечером в прошлый четверг, 2 мая.

Основную опасность представляют трещины в стенах, ширина которых превышает один сантиметр. Однако жильцы утверждают, что трещины существуют уже много лет, а управляющий домом до сих пор не обратил на них никакого внимания.

Большинство жителей дома готовы покинуть здание, поскольку в противном случае им грозит наказание. Штраф может достигать 5000 евро.

Самоуправление Огре понимает недовольство жителей, но местные власти не могли проигнорировать заключение экспертов о том, что техническое состояние здания может даже угрожать жизни людей.

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Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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