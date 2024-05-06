Видео Силиня: угрожая ядерным оружием, РФ хочет повлиять на мирный саммит по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "всегда важно громко говорить, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие". Он подчеркнул, что год назад при встрече с главой Китая, а также во время других встреч с мировыми лидерами он всегда подчеркивал эту позицию.

Ранее сообщалось, что Россия проведет учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.

Указание провести учения дал российский диктатор Владимир Путин. Генштаб РФ начал подготовку к учениям "с ракетными формированиями Южного военного округа с привлечением авиации, а также военного флота". Отмечается, что в ходе учений "будет принят комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

В заявлении ведомства отмечается, что будет отработано боевое применение такого оружия "в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления отдельных западных должностных лиц и угрозы в адрес РФ".

Нестратегическим или тактическим ядерным оружием являются ядерные боеголовки, средства доставки которых представляют собой ракеты относительно малого радиуса действия, а не стратегические межконтинентальные ракеты, мощность которых относительно невелика, например, несколько килотонн. В качестве тактического ядерного оружия могут использоваться ракетные системы "Искандер". Это оружие недавно было размещено и в Беларуси. Предполагается, что у России самый большой запас такого оружия в мире. Они никогда не использовались на поле боя.

В СССР проходили учения, на которых использовали тактическое ядерное оружие. В современной России подобных учений не проводилось. Однако газета Financial Times написала, что более десяти лет назад проходили военные игры, в основе которых лежало возможное использование такого оружия - и против гипотетической китайской агрессии.

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