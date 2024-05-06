Видео Силиня: угрожая ядерным оружием, РФ хочет повлиять на мирный саммит по Украине

Россия в очередной раз угрожает применением ядерного оружия для запугивания стран, которые в июне будут участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии. Такую оценку высказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции в понедельник, 6 мая, после встречи премьер-министров стран Балтии и канцлера Германии.
Политик считает, что Россия угрожает всей Европе - так было и в прошлом, и сегодня ничего особо не изменилось. "Сегодняшней встречей мы подтверждаем, что работаем в рамках НАТО и над укреплением обороноспособности Европейского Союза (ЕС)", - заявила Силиня.
Видео: Совместная пресс-конференция
Она отметила, что в настоящее время военный потенциал будет укрепляться за счет развития оборонной промышленности, и необходимо добиться того, чтобы все страны НАТО тратили не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.
"Некоторые страны более четко осознают, в чем заключается реальная угроза со стороны России. Зная об этой угрозе, Украина будет иметь больше шансов выиграть войну против России", - сказала Силиня.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что нынешние угрозы России применить ядерное оружие распространяются чтобы сдержать решения, которые планируется принять в поддержку Украины.
Каллас подчеркнула, что Россия и ранее угрожала применить ядерное оружие, но это была лишь угроза. Однако нельзя с уверенностью сказать, что ядерное оружие не будет применено, поскольку Россия склонна действовать непредсказуемо.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "всегда важно громко говорить, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие". Он подчеркнул, что год назад при встрече с главой Китая, а также во время других встреч с мировыми лидерами он всегда подчеркивал эту позицию.
Ранее сообщалось, что Россия проведет учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.
Указание провести учения дал российский диктатор Владимир Путин. Генштаб РФ начал подготовку к учениям "с ракетными формированиями Южного военного округа с привлечением авиации, а также военного флота". Отмечается, что в ходе учений "будет принят комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".
В заявлении ведомства отмечается, что будет отработано боевое применение такого оружия "в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления отдельных западных должностных лиц и угрозы в адрес РФ".
Нестратегическим или тактическим ядерным оружием являются ядерные боеголовки, средства доставки которых представляют собой ракеты относительно малого радиуса действия, а не стратегические межконтинентальные ракеты, мощность которых относительно невелика, например, несколько килотонн. В качестве тактического ядерного оружия могут использоваться ракетные системы "Искандер". Это оружие недавно было размещено и в Беларуси. Предполагается, что у России самый большой запас такого оружия в мире. Они никогда не использовались на поле боя.
В СССР проходили учения, на которых использовали тактическое ядерное оружие. В современной России подобных учений не проводилось. Однако газета Financial Times написала, что более десяти лет назад проходили военные игры, в основе которых лежало возможное использование такого оружия - и против гипотетической китайской агрессии.
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