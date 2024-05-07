Похоже, встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министрами всех трех стран Балтии прошла удачно. На общей пресс-конференции, которая прошла после встречи за закрытыми дверями, премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала ее "очень удачной встречей", в свою очередь Шольц подчеркнул вклад Германии в защиту восточного фланга НАТО и помощь Украине. Однако канцлер Германии избегал вопроса о поставке Украине ракет дальнего действия Taurus.

Вклад Германии в оборону стран Балтии действительно нельзя недооценивать. В Литве размещена немецкая бригада (первые немецкие солдаты прибыли еще в апреле), и немецкие солдаты и истребители обеспечивают патрулирование воздушного пространства Балтии, что сейчас происходит с базы Воздушных сил в Лиелварде.

"Безопасность наших союзников в Балтии - наша безопасность. Германия строго обязалась защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса. Я хочу сказать: нападут на вас - это будет то же самое, что нападение на нас всех, и этого допускать нельзя", - указал на пресс-конференции Шольц, отметив поддержку Германией 5-й статьи договора НАТО.

Он также указал, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия в рамках новой политики Zeitenwende "ориентируется на оборону Северо-Восточной Европы и Центральной Европы".

Шольц также рассказал,