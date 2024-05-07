Во вторник пройдет форум Сейма и неправительственных организаций

В ознаменование двадцатилетия с момента вступления Латвии в Европейский союз и НАТО в этом году форум посвящен будущему Латвии в безопасной Европе.

Мероприятие откроют спикер Сейма Дайга Миериня и председатель совета Латвийского гражданского альянса (LPA) Агнесе Фриденберга.

На форуме запланировано три параллельных дискуссии. Участники дискуссии "Превенция безопасной среды для детей и молодежи" обсудят разработку плана по предотвращению и борьбе с насилием на 2024-2029 годы и то, какие действия следует обеспечить и какие улучшения в законодательстве предпринять, чтобы наши дети могли жить в безопасной среде, в безопасной Латвии. Дискуссию проведут заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева и член координирующей группы форума Сейма и НПО Агния Янсоне.

В рамках дискуссии "Социальная экономика в Европе и Латвии" планируется обсудить вопросы, связанные со стратегией социальной экономики страны. Ее проведут председатель подкомиссии Сейма по сокращению неравенства комиссии по социальным и трудовым вопросам Зане Скуиня-Рубене и ведущий исследователь аналитического центра Providus, председатель совета LPA Агнесе Фриденберга.

В ходе дискуссии "Роль Латвии в европейской безопасности" ее участники обсудят, как эффективнее осуществлять сотрудничество публичного управления и НПО, чтобы способствовать достижению общих важных для государства целей. Дискуссию проведут секретарь Сейма, секретарь комиссии по национальной безопасности Эдвард Смилтенс и президент общества "Европейское движение в Латвии" Андрис Гобиньш.

После завершения параллельных дискуссий планируется сводка тематических дискуссий форума. Заключительные слова на форуме произнесут Миериня и директор LPA Кристине Зонберга.

За ходом форума можно следить в онлайн-режиме на домашней странице Сейма и в аккаунте парламента в Facebook. В прямом эфире будут доступны не только открытие и завершение форума, но и параллельная дискуссия "Превенция безопасной среды для детей и молодежи".

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