Психолог о пользе уединения: время от времени надо оставаться наедине с собой и ничего не делать

Недавнее исследование показало, что для 19% жителей Латвии самое важное для внутреннего благополучия – это иметь возможность уединиться дома. Кроме того, каждый четвертый житель Латвии считает, что личное пространство дает возможность чувствовать себя дома спокойно и удовлетворенно. Однако, проживая в семье, это не всегда возможно. Психолог рассказала, как решить проблему.
"Ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что 24% жителей Латвии больше всего любят уединение. А для 23% самое лучшее – провести время с любимыми и близкими людьми. Найти баланс между общением и личным пространством – непростая задача", — говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Латвии.
Психолог Кристине Дудиня комментирует: "Мы живем в мире, переполненном информацией и событиями. И в такой ситуации трудно сохранять свои личные границы. Может возникнуть ощущение перегрузки. Именно поэтому люди так любят быть дома, в обстановке, которую они могут подстраивать под свои нужды".
"Место для личного пространства помогает принять и почувствовать себя, раскрыть свою индивидуальность, восстановить силы. Если мы говорим о личном пространстве как о помещении, тогда оно должно дать возможность создать свой мир, который соответствует нашим нуждам и сущности. Даже небольшие решения на свой вкус при обустройстве комнаты могут стать основой для ощущения личного пространства – возможности экспериментировать и проявлять творческий подход", – говорит психолог.
Для нашего состояния важно пространство, где мы можем себя чувствовать спокойно и комфортно. Это тихая гавань в тот момент, когда всего наваливается слишком много – здесь мы можем отдохнуть, набраться сил и заняться тем, что приносит удовольствие, например послушать музыку, почитать, порисовать. При отсутствии такого места для отдыха может возникнуть ощущение перегрузки и даже тревоги.
Личное пространство помогает развивать самодостаточность и учит ответственности.
Если дома проживает несколько человек, важно прямо поговорить и рассказать о своих нуждах, поддержать членов семьи и пытаться найти решения для создания личного пространства. Тогда семья не будет конфликтовать, а попытается сообща решить проблему.
"Личное пространство важно и для детей. Для них это возможность учиться самостоятельности, заниматься своими хобби, личностным ростом и быть ответственным по отношению к своим вещам. Этот опыт дети получают, принимая решения, как использовать свое пространство, как его поддерживать в порядке. Если родители правильно подойдут к решению конфликтных ситуаций, тогда дети смогут получить опыт принятия решений и общения, когда мнения разделяются. Это возможность выслушать другую сторону, понять нужды и искать подходящее решение. Если в одной комнате проживает несколько детей – конфликты неизбежны. И родителям порой нужно будет приходить на помощь, чтобы у каждого была возможность высказаться и быть услышанным, чтобы вместе найти решение. Это отличная возможность научиться находить решения в конфликтной ситуации!" – подчеркивает К. Дудиня.
Комната в комнате
В идеальном мире у каждого члена семьи есть отдельная комната, где он мог бы спрятаться от шума и других членов семьи. К сожалению, не у всех есть такие возможности. Однако, по мнению дизайнера интерьеров, создать уединенный и уютный уголок можно даже в гостиной. "Это может быть кресло или уголок дивана, дополненный журнальным столиком или подставкой для ноутбука, где можно разместить свечу и чашку горячего напитка", – говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Латвии.
По его словам, комнату можно легко разделить на зоны с помощью перегородок. Они могут помочь создать ощущение отдельного пространства, обеспечивая тем самым личное пространство. Красивая перегородка из натуральных материалов способна даже добавить уюта помещению. "Похожий эффект можно создать с помощью гардин. Их можно прикрепить к потолку и закрыть, когда требуется побыть одному", – советует Д. Римкус.
Еще одним решением разделения комнаты на зоны может стать стеллаж или полки, закрепленные на потолке или на полу. Открытые полки идеально подходят для разделения разных частей комнаты. Коробки или корзины на полках делают ее менее прозрачной и создают приятное общее впечатление. На полках также можно хранить книги или другие любимые вещи.
Дизайнер интерьеров также делится простым трюком, как создать уединенный уголок для детей в общем пространстве. "Уединенность легко создать, добавив в гостиную детскую палатку. Добавьте несколько подушек и одеял, светодиодную лампу на батарейках для уюта и позвольте детям наслаждаться пребыванием в одиночестве. Когда дети спят, у родителей есть возможность расслабиться, а для этого тоже можно использовать детскую палатку с приглушенным светом, надеть наушники и побыть наедине с собой", – предлагает дизайнер интерьеров.
Психологический переход в личное пространство
Порой после трудового дня трудно "отключить мозг", особенно проживая с детьми. Но Д. Римкус успокаивает, что можно создать психологические приемы перехода в режим отдыха.
"Например, если у любимого кресла для чтения положить ковер, это может дать ощущение, что вы находитесь "в своем пространстве". Кресло с высоким подголовником может дать защиту и уединение. Торшер или настольный светильник не только функционален, но поможет отправить сигнал в мозг, что пора отдыхать. Этим сигналам могут также служить наушники".
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