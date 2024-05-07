Психолог о пользе уединения: время от времени надо оставаться наедине с собой и ничего не делать

По его словам, комнату можно легко разделить на зоны с помощью перегородок. Они могут помочь создать ощущение отдельного пространства, обеспечивая тем самым личное пространство. Красивая перегородка из натуральных материалов способна даже добавить уюта помещению. "Похожий эффект можно создать с помощью гардин. Их можно прикрепить к потолку и закрыть, когда требуется побыть одному", – советует Д. Римкус.

Еще одним решением разделения комнаты на зоны может стать стеллаж или полки, закрепленные на потолке или на полу. Открытые полки идеально подходят для разделения разных частей комнаты. Коробки или корзины на полках делают ее менее прозрачной и создают приятное общее впечатление. На полках также можно хранить книги или другие любимые вещи.

Дизайнер интерьеров также делится простым трюком, как создать уединенный уголок для детей в общем пространстве. "Уединенность легко создать, добавив в гостиную детскую палатку. Добавьте несколько подушек и одеял, светодиодную лампу на батарейках для уюта и позвольте детям наслаждаться пребыванием в одиночестве. Когда дети спят, у родителей есть возможность расслабиться, а для этого тоже можно использовать детскую палатку с приглушенным светом, надеть наушники и побыть наедине с собой", – предлагает дизайнер интерьеров.

Психологический переход в личное пространство

Порой после трудового дня трудно "отключить мозг", особенно проживая с детьми. Но Д. Римкус успокаивает, что можно создать психологические приемы перехода в режим отдыха.

"Например, если у любимого кресла для чтения положить ковер, это может дать ощущение, что вы находитесь "в своем пространстве". Кресло с высоким подголовником может дать защиту и уединение. Торшер или настольный светильник не только функционален, но поможет отправить сигнал в мозг, что пора отдыхать. Этим сигналам могут также служить наушники".

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