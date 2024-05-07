Израильская армия взяла под контроль КПП Рафах со стороны сектора Газа

Таким образом, Израиль продолжает свою операцию в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на то, что палестинская террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение о прекращении огня, разработанное Египтом и Катаром.

Израильская 401-я бригада вошла на контрольно-пропускной пункт Рафах во вторник утром, сообщает израильская армия. Бригада взяла под "оперативный контроль" КПП, который важен как для гуманитарного доступа в сектор Газа, так и для тех, кто бежит в Египет.

ЦАХАЛ утверждает, что КПП был захвачен после получения информации о том, что он используется в террористических целях.

В воскресенье в результате ракетного обстрела погибли четыре израильских солдата. Это произошло в результате ракетного обстрела ХАМАС вблизи КПП Керем-Шалом - одного из основных контрольно-пропускных пунктов, используемых для доставки помощи в Газу.

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