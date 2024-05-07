Руководство ХАМАС заявило, что группировка приняла условия соглашения о прекращении огня в Газе по итогам переговоров, которые продолжались в выходные в Каире. В ХАМАС говорят, что «теперь мяч — на стороне Израиля», однако израильские власти пока не спешат с окончательным ответом.
ХАМАС согласился на перемирие в Газе. Израиль заявил, что намерен продолжить операцию в Рафахе, и начал наносить удары
Объявление прозвучало на фоне эвакуации в приграничном с Египтом Рафахе и подготовке Израиля к штурму укрытий ХАМАС в городе, в котором нашло убежище более миллиона палестинцев с севера анклава.
В Рафахе новость о возможном перемирии встретили ликованием, а США вновь призвали Израиль не начинать операцию в городе. Однако Израиль вечером повторил призыв к эвакуации и заявил, что намерен продолжить операцию в Рафахе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный кабинет страны принял решение продолжать попытки оказать давление на ХАМАС, чтобы освободить израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября.
По его словам, хотя выдвинутое предложение о перемирии не удовлетворяет требованиям Израиля, для переговоров будет направлена делегация.
В понедельник вечером Армия обороны Израиля начала наносить удары в восточной части Рафаха. ЦАХАЛ пообещал предоставить более подробную информацию об этих атаках в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел телефонный разговор с премьер-министром Катара и министром разведки Египта и заявил им, что группировка одобрила их предложение о о прекращении огня.
Как сообщил Reuters представитель ХАМАС, группировка согласилась с предложениями, которые включают прекращение огня, восстановление Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен пленными.
Израильский чиновник заявил агентству, что ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, которое не устраивает Израиль. По его словам, этот вариант перемирия предполагает «далеко идущие выводы», с которыми Израиль не согласен.
Египетские СМИ сообщали, что переговоры о перемирии зашли в тупик после того, как в воскресенье в результате ракетного обстрела погибли четверо израильских солдат.
Это произошло в результате ракетного обстрела ХАМАС вблизи КПП «Керем-Шалом» — одного из основных контрольно-пропускных пунктов, используемых для доставки помощи в Газу.
Вооруженное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел КПП и заявило, что его целью была расположенная неподалеку израильская военная база.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что израильские войска войдут в Рафах независимо от результатов переговоров о прекращении огня.
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В понедельник, еще до объявления ХАМАС, Нетаньяху провел переговоры с президентом США Джо Байденом.
Как сообщили в Белом доме, в ходе разговора Байден «подтвердил свою четкую позицию по Рафаху».
Вашингтон неоднократно заявлял, что не поддерживает вторжение в Рафах без плана по оказанию помощи укрывающимся там гражданским лицам.
В сообщении также говорится, что Нетаньяху «согласился обеспечить, чтобы КПП „Керем-Шалом“ был открыт для оказания гуманитарной помощи нуждающимся». Он был закрыт после ракетной атаки в воскресенье.
В понедельник палестинцы начали получать текстовые сообщения на арабском языке, телефонные звонки и листовки, предлагающие перебираться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от Рафаха.
На брифинге для журналистов представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани подчеркнул, что операция в Рафахе будет иметь «ограниченный масштаб», но не назвал ее сроков.
По словам Шошани, эвакуация коснется примерно 100 тысяч человек и будет проводиться постепенно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько месяцев настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без полномасштабной операции в Рафахе.
Израильские военные утверждают, что уже уничтожили большую часть батальонов ХАМАС и должны побороть оставшиеся боевые формирования, которые, по данным ЦАХАЛ, сейчас находятся в Рафахе.
Западные страны, включая США, призвали Израиль воздержаться от нападения на пограничный город, опасаясь возможных жертв среди мирного населения.
Перспектива проведения операции с большим числом жертв беспокоит и соседний Египет, выступающий посредником в переговорах о прекращении огня.
Возможный штурм Рафаха также стал причиной необычно публичного разрыва между Израилем и Вашингтоном. В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант беседовал со своим американским коллегой и обвинил ХАМАС в том, что тот завел в тупик все усилия по освобождению заложников в рамках непрямой дипломатии.
«В ходе беседы Галлант обсудил усилия, предпринятые для освобождения заложников, и указал, что на данном этапе ХАМАС отказывается от предложенной схемы, — говорится в заявлении Минобороны Израиля. — Галлант подчеркнул, что военные действия необходимы, в том числе в районе Рафаха, в связи с отсутствием альтернативы».
ХАМАС в понедельник заявил, что любая операция в Рафахе будет поставит под угрозу мирные переговоры.