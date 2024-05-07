ХАМАС согласился на перемирие в Газе. Израиль заявил, что намерен продолжить операцию в Рафахе, и начал наносить удары

В сообщении также говорится, что Нетаньяху «согласился обеспечить, чтобы КПП „Керем-Шалом“ был открыт для оказания гуманитарной помощи нуждающимся». Он был закрыт после ракетной атаки в воскресенье.

Карта Фото: BBC

В понедельник палестинцы начали получать текстовые сообщения на арабском языке, телефонные звонки и листовки, предлагающие перебираться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от Рафаха.

На брифинге для журналистов представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани подчеркнул, что операция в Рафахе будет иметь «ограниченный масштаб», но не назвал ее сроков.

По словам Шошани, эвакуация коснется примерно 100 тысяч человек и будет проводиться постепенно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько месяцев настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без полномасштабной операции в Рафахе.

Израильские военные утверждают, что уже уничтожили большую часть батальонов ХАМАС и должны побороть оставшиеся боевые формирования, которые, по данным ЦАХАЛ, сейчас находятся в Рафахе.

Западные страны, включая США, призвали Израиль воздержаться от нападения на пограничный город, опасаясь возможных жертв среди мирного населения.

Медик и солдаты Фото: Reuters

Перспектива проведения операции с большим числом жертв беспокоит и соседний Египет, выступающий посредником в переговорах о прекращении огня.