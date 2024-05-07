Фото В Латвии вышла первая настольная игра LGBT+

Общество Safe Space в сотрудничестве с посольством США создало первую в Латвии настольную игру, цель которой - укрепить самосознание и уверенность в себе у представителей LGBT+, а также улучшить понимание квир-идентичности среди друзей и родственников, - сообщил руководитель Safe Space Юргис Калниньш.
"Почти год назад мы собрались на первое мероприятие Savienojums, которое дает возможность всем желающим пообщаться с людьми LGBT+ сообщества, обменяться опытом и получить взаимную поддержку, - рассказал Калниньш на торжественной презентации игры. - Прошло 18 мероприятий, и 10 месяцев спустя, вдохновленные идеями более чем 200 посетителей, мы создали одноименную настольную игру. И это беспрецедентный случай в Латвии!"
Фото: Презентация настольной игры
Карточная игра базируется на вопросах взаимопонимания по шести темам - идентичность, откровения, вызовы, сообщество, поддержка, интерсекциональность. Вверху карточек - вопрос, который следует задать лицу LGBT+, а внизу - важный факт из истории латвийского LGBT+ сообщества. В свою очередь, дизайн колоды карт сделан таким образом, что, когда все 30 карт разложены на столе в шесть рядов, образуется радужный флаг.
Психолог и руководитель брейн-штормов Артур Заремба говорит: "За эти 10 месяцев нам удалось создать пространство, где можно чувствовать себя в большей безопасности и сопричастным. В свою очередь, вопросы, собранные в настольной игре, "инкапсулировали" те же ощущения, которые мы испытали на наших мероприятиях, а это значит, что игра является отличным инструментом для LGBT+ персон при исследовании своего внутреннего мира, а для друзей сообщества эти карточки - уникальная возможность по-настоящему узнать своих LGBT+ близких".
Участники мероприятий Юстс и Раса, которые одними из первых смогли познакомиться с настольной игрой, подчеркивают, что "эти карточки - прекрасная возможность перенести пережитое на мероприятиях и в дом - пережить вновь с семьей и друзьями". "В первый раз, когда я шел на Savienojums, я так волновался, что лучше бы съел "Циелавиню" с фаршем. Во второй раз - лучше бы бегал марафон босиком, - смеется Юстс. - В третий раз, кажется, я немного успокоился и позволил себе ощутить, что значит чувствовать себя в безопасности. Десять месяцев полны разговорами обо всем, что было "табу" за мою 30-летнюю жизнь. Поэтому я верю, что эти карточки позволят другим чувствовать себя уверенно".
Атташе по культуре посольства США в Латвии Кейл Вагнер (Cale Wagner) на торжественной презентации настольной игры подчеркнул: "Демократии сильны настолько, насколько сильны наиболее уязвимые члены общества. Мы искренне гордимся развитием прав LGBT+ в Латвии, особенно тем, что в прошлом году было принято регулирование партнерских отношений, которое вступит в силу менее чем через два месяца: такие проекты способствуют заметности сообщества, осведомленности окружающих и являются первым и самым важным шагом к переменам".
Представители общества Safe Space информируют, что настольную игру Savienojums можно приобрести в ограниченном количестве онлайн (с доставкой через пакомат) или лично в культурном центре Robert's Books на улице Дзирнаву, 51, в Риге.
Вскоре выйдет англоязычная версия. Представители общества планируют распространить игру в учебных заведениях, библиотеках, а также раздавать ее законодателям, стремясь способствовать эмпатии и укреплению LGBT+ сообщества.
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