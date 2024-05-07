Фото В Латвии вышла первая настольная игра LGBT+

Психолог и руководитель брейн-штормов Артур Заремба говорит: "За эти 10 месяцев нам удалось создать пространство, где можно чувствовать себя в большей безопасности и сопричастным. В свою очередь, вопросы, собранные в настольной игре, "инкапсулировали" те же ощущения, которые мы испытали на наших мероприятиях, а это значит, что игра является отличным инструментом для LGBT+ персон при исследовании своего внутреннего мира, а для друзей сообщества эти карточки - уникальная возможность по-настоящему узнать своих LGBT+ близких".



Участники мероприятий Юстс и Раса, которые одними из первых смогли познакомиться с настольной игрой, подчеркивают, что "эти карточки - прекрасная возможность перенести пережитое на мероприятиях и в дом - пережить вновь с семьей и друзьями". "В первый раз, когда я шел на Savienojums, я так волновался, что лучше бы съел "Циелавиню" с фаршем. Во второй раз - лучше бы бегал марафон босиком, - смеется Юстс. - В третий раз, кажется, я немного успокоился и позволил себе ощутить, что значит чувствовать себя в безопасности. Десять месяцев полны разговорами обо всем, что было "табу" за мою 30-летнюю жизнь. Поэтому я верю, что эти карточки позволят другим чувствовать себя уверенно".