Латвийский дизайнер создала свадебное платье для голливудской актрисы

"Мы рады сообщить, что Кристин Хендрикс выбрала наш бренд для своего свадебного платья. Поздравляем Кристин и Джорджа! Пусть ваша любовь сияет ярче с каждым днем!" - говорится в официальном Instagram-аккаунте бренда Шехуриной.

Шехурина рассказала журналу Kas Jauns, что платье было изготовлено по индивидуальному заказу, когда актриса посетила ее салон в Лондоне. Дизайнер также встречалась с Хендрикс лично, но из уважения к частной жизни актрисы не поделилась отснятыми фотографиями в соцсетях.

Зарубежные СМИ сообщают, что Хендрикс вступила в брак с оператором Джорджем Бьянчини. Они в романтических отношениях с 2020 года и объявили о помолвке в феврале 2023 года.

Подробности читайте в свежем номере журнала Kas Jauns!

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