Из-за шпионского скандала в офисе немецкого депутата ЕП прошли обыски

Во вторник, 7 мая, следователи провели обыск в офисе немецкого депутата Европарламента (ЕП) Максимилиана Кра в Брюсселе в связи с подозрением в том, что его помощник шпионил в пользу Китая.
Помощник Кра, арестованный в апреле и идентифицированный как Цзянь Г., подозревается в шпионаже за представителями китайской оппозиции в Германии и передаче информации о ЕП китайской разведке.
Кра является основным кандидатом от правой немецкой партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в Европарламент в июне.
Цзянь Г. - гражданин Германии, который с 2019 года работал помощником Кра в Брюсселе. Его отстранили от должности после обвинения в шпионаже.
Кра в микроблоге X подтвердил, что в офисе Цзяня Г. был проведен обыск, заявив, что это было ожидаемо после ареста. "Удивительно только то, что им потребовалось так много времени, чтобы это сделать", - добавил он.
Кра ранее написал в X, что прокуратура подтвердила его адвокату, что он "не является подозреваемым в расследовании".
Обвинения в шпионаже в пользу Китая входят в число скандалов, поразивших АдГ в последние месяцы. Среди них также подозрения и обвинения в связи членов АдГ с Россией.
В апреле немецкая прокуратура объявила, что начала предварительное расследование в отношении Кра в связи с сообщениями о том, что он получал подозрительные платежи от России и Китая. Несмотря на скандал, 47-летний политик пообещал и дальше оставаться основным кандидатом от АдГ на мандат в Европарламент.
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