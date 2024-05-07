Из-за шпионского скандала в офисе немецкого депутата ЕП прошли обыски

Помощник Кра, арестованный в апреле и идентифицированный как Цзянь Г., подозревается в шпионаже за представителями китайской оппозиции в Германии и передаче информации о ЕП китайской разведке.

Кра является основным кандидатом от правой немецкой партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в Европарламент в июне.

Цзянь Г. - гражданин Германии, который с 2019 года работал помощником Кра в Брюсселе. Его отстранили от должности после обвинения в шпионаже.

Кра в микроблоге X подтвердил, что в офисе Цзяня Г. был проведен обыск, заявив, что это было ожидаемо после ареста. "Удивительно только то, что им потребовалось так много времени, чтобы это сделать", - добавил он.

Кра ранее написал в X, что прокуратура подтвердила его адвокату, что он "не является подозреваемым в расследовании".

Обвинения в шпионаже в пользу Китая входят в число скандалов, поразивших АдГ в последние месяцы. Среди них также подозрения и обвинения в связи членов АдГ с Россией.

В апреле немецкая прокуратура объявила, что начала предварительное расследование в отношении Кра в связи с сообщениями о том, что он получал подозрительные платежи от России и Китая. Несмотря на скандал, 47-летний политик пообещал и дальше оставаться основным кандидатом от АдГ на мандат в Европарламент.

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