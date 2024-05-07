Оранжевое предупреждение: в ближайшие ночи ожидаются заморозки

Сильные заморозки могут накрыть обширные территории и повредить или уничтожить неустойчивые к морозам растения. Поэтому жителей призывают накрыть растения или полить их перед наступлением низких температур.

В ночь на среду и утром объявлено желтое предупреждение, а ночью на четверг и утром - оранжевое.

Ближайшей ночью облаков в латвийском небе будет мало, осадков не ожидается, на большей части страны похолодает до -2..0 градусов. Теплее будет на взморье - до +1..+5 градусов.

В среду в Латвии сохранится ветреная и прохладная погода. День начнется с солнца, но постепенно усилится облачность, а вечером в Курземе ожидается небольшой дождь.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, в восточных регионах порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +8…+12 градусов, в прибрежных районах - +6…+9 градусов.

В Риге периодически будут набегать облака, но день пройдет без осадков. Слабый и умеренный северо-западный, северный ветер во второй половине дня станет порывистым, а температура воздуха в столице ночью составит около +4 градусов, а днем не превысит +8…+9 градусов.

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