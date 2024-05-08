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Глобальная сеть живодеров: обвиняемая британка призналась в пытках обезьян

BBC News Русская служба
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BBC
Холли Легресли на выходе из Магистратского суда Вустера, где она во вторник призналась в жестоком обращении с животными
Холли Легресли на выходе из Магистратского суда Вустера, где она во вторник призналась в жестоком обращении с животными Фото: BBC News

37-летняя гражданка Великобритании Холли Легресли, обвиняемая в координации глобальной группы садистов, издевавшихся над животными, признала себя виновной.

В частности, женщина рассказала в суде, что входила в число участников закрытой онлайн-группы, где принимали заказы на съемку садистских видеороликов, записывая на камеру убийства и пытки детенышей длиннохвостых макак.

Подсудимая лично выложила в групповой чат более 130 видеозаписей подобных издевательств, не считая двух десятков фотографий.

Как заявила в суде сторона обвинения, своим поведением Легресли со всей очевидностью показала, что готова без раздумий причинять вред слабым и беззащитным существам. Она также испытывала ненависть к детям и беременным женщинам.

Уголовное дело по факту издевательств было открыто по итогам расследования, на проведение которого у редакции программы BBC Eye ушел целый год.

Чтобы разоблачить живодеров, репортерам пришлось внедряться в закрытые онлайн-группы под прикрытием.

Внимание: в статье содержатся описания сцен насилия над животными

Сообщество пыток обезьян зародилось на YouTube, но вскоре его участники перенесли свои обсуждения в мессенджеры, обеспечивающие шифрование сообщений
Сообщество пыток обезьян зародилось на YouTube, но вскоре его участники перенесли свои обсуждения в мессенджеры, обеспечивающие шифрование сообщений Фото: BBC

Легресли состояла в закрытой телеграм-группе, участники которой обсуждали между собой экзотические способы издевательств над животными и скидывались деньгами на заказ в Индонезии видеозаписей пыток.

В частности, там обсуждались варианты поджога живых обезьян, нанесение им увечий тяжелыми предметами, а одну из них даже предлагалось живьем пропустить через мясорубку.

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Обсужденные идеи вместе с оплатой отправлялись в Индонезию — исполнителям, которые воплощали их в жизнь, пытая (иногда до смерти) детенышей длиннохвостых макак.

Приговор Легресли должен быть вынесен через месяц, 7 июня.

Как установило расследование BBC Eye, руководителем закрытой группы был американец Майк Макартни, ранее уже отсидевший в тюрьме член мотоциклетной банды по прозвищу «Король пыток».

«Король пыток» Майк Макартни у себя дома в Вирджинии
«Король пыток» Майк Макартни у себя дома в Вирджинии Фото: BBC

Легресли, которая на тот момент жила со своими родителями в центральной части Англии, входила в число наиболее активных участников группы, и Макартни назначил ее модератором.

Нередко эти двое переписывались друг с другом и в частном порядке. Макартни сейчас судят в США, и несколько недель назад он также признал себя виновным в жестоком обращении с животными. По американскому законодательству ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

По словам Кевина Лакс-Келли, возглавляющего британское Национальное управление по борьбе с преступлениями против дикой природы, именно Легресли сыграла в глобальной пыточной сети ключевую роль.

Она была не просто зрителем со стороны: она активно собирала деньги, архивировала видео для обмена между различными группами и выступала в качестве администратора закрытого обсуждения, принимая в него новых участников.

«Я расследую преступления против дикой природы уже 22 года, и с ужасом должен признать, что это — несомненно самое отвратительное дело, в котором я когда-либо принимал участие», — сказал он.

С ним согласна и соучредитель благотворительной организации Action for Primates Сара Кайт. По ее словам, в деле ее особенно поразила «невиданная ранее глубина разврата и извращений… в содействии ужасным издевательствам и убийствам».

Адриана Орм была арестована в октябре 2022 года
Адриана Орм была арестована в октябре 2022 года Фото: BBC

По подозрению в связи с той же садистской сетью перед магистратским судом Вустера предстала и еще одна фигурантка дела, 55-летняя Адриана Орм.

Ей предъявлены обвинения в публикации непристойных изображений и причинении животным излишних страданий, однако давать признательные показания Орм пока не спешит.

Возможно, это произойдет 5 июня, на следующем слушании по ее делу.

Глобальная сеть

Сообщается, что по итогам проведенного BBC Eye журналистского расследования было задержано в общей сложности не менее 20 человек, большинству из которых предъявлены обвинения.

В частости, в США судят трех участников закрытой группы, включая главу группировки Макартни.

Второй — 48-летний Дэвид Кристоферу Ноблу, в прошлом офицер ВВС США, который после разразившегося скандала предстал перед военным трибуналом и был уволен из армии.

Третья активная участница группы — 35-летняя Николь Девилбисс. Ей предъявлены те же обвинения, что и Макартни, теперь им обоим грозит до пяти лет тюрьмы.

В центре — Асеп Яди Нурула Хикма, которого признали одним из самых жестоких мучителей
В центре — Асеп Яди Нурула Хикма, которого признали одним из самых жестоких мучителей Фото: BBC

Индонезийская полиция арестовала и двух подозреваемых исполнителей «пыточных заказов».

Асеп Яди Нурулу Хикма признан виновным в пытках животных и торговле охраняемыми видами, за что судья назначил ему наказание в виде трех лет тюрьмы.

Второй исполнитель, Аджис Расьяна, проведет в заключении восемь месяцев — это максимальное наказание, предусмотренное за жестокое обращение и пытки животных.

BBC
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