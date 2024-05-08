Глобальная сеть живодеров: обвиняемая британка призналась в пытках обезьян

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Обсужденные идеи вместе с оплатой отправлялись в Индонезию — исполнителям, которые воплощали их в жизнь, пытая (иногда до смерти) детенышей длиннохвостых макак.

Приговор Легресли должен быть вынесен через месяц, 7 июня.

Как установило расследование BBC Eye, руководителем закрытой группы был американец Майк Макартни, ранее уже отсидевший в тюрьме член мотоциклетной банды по прозвищу «Король пыток».

«Король пыток» Майк Макартни у себя дома в Вирджинии Фото: BBC

Легресли, которая на тот момент жила со своими родителями в центральной части Англии, входила в число наиболее активных участников группы, и Макартни назначил ее модератором.

Нередко эти двое переписывались друг с другом и в частном порядке. Макартни сейчас судят в США, и несколько недель назад он также признал себя виновным в жестоком обращении с животными. По американскому законодательству ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

По словам Кевина Лакс-Келли, возглавляющего британское Национальное управление по борьбе с преступлениями против дикой природы, именно Легресли сыграла в глобальной пыточной сети ключевую роль.

Она была не просто зрителем со стороны: она активно собирала деньги, архивировала видео для обмена между различными группами и выступала в качестве администратора закрытого обсуждения, принимая в него новых участников.