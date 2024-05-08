В Украине нашли обломки северокорейской ракеты. Но проблема гораздо глубже

«Я никогда не думал, что увижу, как северокорейские баллистические ракеты будут использоваться для убийства людей в Европе», — сказал он. Бирн и его команда в RUSI отслеживают поставки северокорейского оружия в Россию с тех пор, как Ким встретился с Владимиром Путиным в России в сентябре прошлого года, предположительно заключив сделку по продаже оружия.

Используя спутниковые снимки, эксперты RUSI обнаружили четыре российских грузовых судна, курсирующих между Северной Кореей и российским военным портом и перевозящих за раз сотни контейнеров.

Всего, по оценкам RUSI, было отправлено 7 тысяч контейнеров с более чем миллионом боеприпасов и реактивных снарядов для систем залпового огня. Их оценки подкрепляются данными разведки США, Великобритании и Южной Кореи, хотя Россия и Северная Корея отрицают сам факт поставок.

карта Фото: BBC

«Эти снаряды и ракеты являются одними из самых востребованных в мире на сегодняшний день и позволяют России продолжать наносить удары по украинским городам в то время, когда США и Европа все еще решают, какое оружие предоставить Украине», — сказал Бирн.

Выгодная торговля

Но больше всего Бирна и его коллег беспокоит именно появление баллистических ракет на поле боя, поскольку по ним можно составить представление о программе вооружений Северной Кореи.