Высшие должностные лица возложат цветы на Рижском братском кладбище

Цветы и венки в 10:30 возложат президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Эвика Силиня.

В церемонии также примут участие члены президиума Сейма и другие депутаты парламента.

Руководство оборонного ведомства в среду, 8 мая, почтит память жертв Второй мировой войны на Рижском братском кладбище и Лестенском кладбище в Тукумском крае, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны в 10:30 министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и командир 1-й Рижской бригады Земессардзе Нормунд Баранов примут участие в церемонии возложения венков и цветов на Рижском братском кладбище.

В 14:00 министр обороны и командующий НВС посетят Лестенское братское кладбище, где пройдет памятное мероприятие, организованное Латвийским обществом памяти солдат "Лестене".

Во время Второй мировой войны в окрестностях Лестене и Джуксте велись рождественские бои, которые завершились в начале января 1945 года. В этих боях впервые друг другу противостояли латышские подразделения, воевавшие на противоположных фронтах: латышские 19-я гренадерская дивизия и 106-й гренадерский полк, входившие в состав немецкой армии, и 130-й латышский стрелковый корпус, входивший в состав армии СССР.

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